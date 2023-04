Deragliamento treno merci a Firenze: interrotta la circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud

FIRENZE 20 APR. - Un treno merci è deragliato nella stazione di Firenze Castello, causando danni all'infrastruttura ma nessuna persona è rimasta ferita. La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sulla linea ad Alta Velocità e sulla linea storica. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) sta lavorando per riprogrammare i servizi e informare i viaggiatori sulle cancellazioni totali e parziali delle corse. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud rimarrà fortemente compromessa per alcune ore, finché i tecnici di Rfi non avranno ripristinato l'efficienza dell'infrastruttura. Ulteriori informazioni seguiranno.

Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta facendo il possibile per minimizzare i disagi per i passeggeri e per ripristinare la circolazione ferroviaria il prima possibile. Nel frattempo, sono state previste soluzioni alternative come il trasferimento dei passeggeri su autobus e treni alternativi.

L'incidente ha causato notevoli ritardi per i passeggeri che utilizzano la dorsale nord-sud, una delle principali arterie ferroviarie del paese, utilizzata anche per il trasporto delle merci.

È probabile che ci saranno conseguenze per il trasporto merci e per l'economia locale, ma Rfi sta lavorando duramente per ripristinare la normale circolazione il prima possibile e per limitare i danni dell'incidente.

L'indagine sull'incidente è in corso per determinare le cause