Derby Lazio-Roma: notte di caos e violenze tifoso accoltellato

Tifoso Accoltellato, Scontri e Arresti Segnano la Partita di Coppa Italia tra le Due Squadre Capitoline

La serata del derby tra Lazio e Roma è stata segnata da gravi incidenti. Già durante la partita all'Olimpico, si sono verificati episodi di violenza, con petardi lanciati da una tifoseria all'altra. Durante una di queste collisioni, un tifoso della Roma è stato colpito e ha avuto bisogno di soccorso. Tuttavia, le tensioni sono esplose dopo la sconfitta della squadra romanista.

Un gruppo di sostenitori della Roma ha tentato di raggiungere Ponte Milvio per disturbare la celebrazione dei tifosi laziali. Durante l'alterco, i poliziotti sono stati bersagliati da vari oggetti lanciati. Gli agenti hanno poi proceduto all'arresto di tre ultrà giallorossi.

Poco dopo la mezzanotte, un gruppo di 4 o 5 tifosi della Lazio, con il volto coperto e armati di bastoni, ha fatto irruzione in un pub nel quartiere Prati, non lontano dall'Olimpico. È scoppiata una violenta rissa con i tifosi della Roma presenti nel locale, e uno di loro è stato accoltellato ripetutamente. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito.