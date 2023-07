Salute. Insulina Humalog 100 introvabile: Di Pinto Stefano di Catanzaro alla ricerca di soluzioni per il suo diabete di tipo 2

Preoccupazioni di Stefano Di Pinto di Catanzaro sulla mancanza di insulina nelle farmacie per il controllo del suo diabete di tipo 2

Attualmente utilizza l'insulina Humalog 100 prima dei pasti, insieme alla metformina 1000 mg, e Lantus Solostar prima di coricarsi. Di Pinto Stefano misura regolarmente i livelli di glicemia, punturando un dito al mattino appena sveglio e due ore dopo la colazione, così come prima e dopo pranzo e cena.

Tuttavia, Stefano ha ricevuto una comunicazione dalla farmacia che informava della mancanza di insulina Humalog 100 in tutti i depositi. Questa notizia ha destato preoccupazione ed allarme in Stefano, poiché non solo deve gestire costantemente i valori glicemici, ma ora si trova anche con la preoccupazione di non poter curare adeguatamente il suo diabete.

Stefano si chiede se esista un organo responsabile del controllo degli approvvigionamenti di questi farmaci essenziali per la sua salute. Inoltre, cerca consigli su come risolvere il problema attuale e cosa fare per affrontare situazioni simili in futuro, senza dover ricorrere all'accumulo di scorte, che non ritiene corretto né giusto.

È comprensibile che Stefano si senta ansioso e spera che la situazione si risolva al più presto. Tuttavia, è importante considerare alcune possibili soluzioni:

1. Contattare il diabetologo o il medico curante: Stefano potrebbe consultare il suo specialista diabetologo o medico per discutere della situazione e valutare alternative a breve termine. Il medico potrebbe suggerire altre insuline o farmaci che possano aiutare a mantenere sotto controllo il diabete fino a quando l'insulina Humalog 100 sarà nuovamente disponibile.

2. Contattare altre farmacie: Stefano potrebbe cercare in altre farmacie della zona per verificare se dispongono dell'insulina necessaria. Alcune farmacie potrebbero averne ancora a disposizione o essere in grado di ordinarla da fornitori diversi.

3. Riferirsi alle associazioni per il diabete: Stefano potrebbe cercare supporto presso associazioni o gruppi locali per il diabete. Queste organizzazioni potrebbero avere informazioni sulle disponibilità di farmaci e potrebbero offrire consigli utili su come affrontare la situazione.

4. Pianificazione futura: per prevenire situazioni di emergenza simili in futuro, Stefano potrebbe parlare con il suo medico per sviluppare un piano di gestione del diabete più completo. Questo potrebbe includere suggerimenti su come gestire eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di farmaci essenziali e prevedere alternative adeguate.

È importante sottolineare che queste sono solo delle possibili opzioni e che Stefano dovrebbe consultare il suo medico o diabetologo per una valutazione personalizzata e consigli specifici in base alla sua situazione.