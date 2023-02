"Divieto assoluto di petardi e prodotti simili: il sindaco di Somma Vesuviana firma l'ordinanza" i dettagli

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Firmata l’ordinanza: da questa notte, dunque da Lunedì 20 e fino alle ore 24 di Giovedì 23 Febbraio, divieto assoluto, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, di petardi, uova, farina, bombolette schiumogene a spray e di altri prodotti similari. In caso di minorenni le sanzioni amministrative verranno applicate ai genitori e a chi ne esercita la patria potestà”.

“Dalle ore 24 e 01 di questa notte, dunque da Lunedì 20 Febbraio e fino alle ore 24 di Giovedì 23 Febbraio, divieto assoluto su tutto il territorio cittadino di vendita e uso di bombolette schiumogene a spray e di altri prodotti similari che possano imbrattare persone, monumenti, cose. Divieto assoluto anche di uso di uova e farina per strada e di vendita ai minorenni. L’ordinanza prevede il divieto a tutti i cittadini dell’uso di bombolette schiumogene spray, uova, farina, nelle aree pubbliche, nei luoghi all’aperto al pubblico sia a danno delle persone che nei riguardi dei beni mobili ed immobili come ad esempio i monumenti. Divieto di petardi e artifici esplodenti in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico. Sono esclusi dal divieto gli spettacoli di fuochi d’artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti autorità. I contravventori saranno puniti a norma di legge. Nel caso dei minori la sanzione amministrativa pecuniaria verrà applicata ai genitori o a chi ne esercita la patria potestà. Divertiamoci, possiamo farlo tranquillamente ma nel rispetto degli altri e di noi stessi”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.