Domenica 6 agosto i 40 FINGERS in concerto a Roatto per Monferrato On Stage

Prosegue l’8ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Monferrato On Stage arriva domenica 6 agosto in Piazza Piemonte a ROATTO (Asti) con il concerto dei 40 FINGERS, un quartetto di chitarre acustiche composto da Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori e Marco Steffè che porterà sul palco celebri brani rock, pop, classici e colonne sonore: da “Bohemian Rhapsody” dei Queen al rock di “Sultans of Swing” dei Dire Straits e “Hotel California” degli Eagles, passando per il pop di “Africa” dei Toto e la ballata “Tears in Heaven” di Eric Clapton, fino ad arrivare alle colonne sonore della Disney, di “Star Wars”, “Harry Potter” e “Game of Thrones”.

Inizio concerto ore 22.00.

Per questo evento la Pro loco di Roatto preparerà un menù legato al percorso ideato dal direttore gastronomico del Monferrato On Stage, chef Federico Francesco Ferrero, in collaborazione con Ecomuseo BMA ed il progetto “Territorio e benessere”. Inizio cena ore 19.30.

In questo appuntamento e nei prossimi due che si terranno il 19 agosto ad Aramengo (Asti) e il 2 settembre a Cortazzone (Asti), entrambi realizzati nell’ambito del progetto Oro Monferrato in coordinamento con Visit Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo, una grande attenzione è rivolta alla valorizzazione di un prestigioso prodotto proveniente dal grande patrimonio boschivo del Monferrato: il tartufo nero estivo.

Il pubblico del Monferrato On Stage potrà inoltre degustare i vini del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e usufruire del cocktail bar a cura di Cocchi Vermouth e Bosso Distillatori dal 1888, disponibile per tutta la serata.

La tappa di Roatto è realizzata in collaborazione con il progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, finanziato dal Ministero della Cultura e dal programma PNRR Next Generation Eu con specifico riferimento alla valorizzazione e alla crescita culturale dei borghi. Il progetto nasce dai Comuni di Guarene (Cuneo), Neviglie (Cuneo) e Piea (Asti), uniti in una progettazione inclusiva di crescita e sviluppo culturale dei territori piemontesi di Langhe, Monferrato e Roero.

Fino al 10 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 4 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 19 agosto ad ARAMENGO (Asti), il 2 settembre a CORTAZZONE (Asti), l’8 settembre a MONCALVO (Asti) e 10 settembre a MONCALVO (Asti).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

L’evento del 10 settembre a MONCALVO (Asti) è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link www.eventbrite.it/e/biglietti-symphony-of-rock-682214601237 (per maggiori informazioni scrivere a [email protected]).

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

L’8ª edizione della rassegna è realizzata in collaborazione con Visit Piemonte, società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, e con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’ambito del progetto Oro Monferrato, il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano con il coordinamento di Visit Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo.



L’edizione del 2023 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato, Scatolificio Monterosa e Camera di Commercio di Torino e in collaborazione con Monferrato Excellence, Istituto d’Istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta.