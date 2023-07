Domenica 9 luglio consegna della Bandiera Azzurra al Comune di Marcellinara

Il riconoscimento è stato assegnato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)

Domenica 9 luglio, alle ore 18.30, nella Sala Consiliare “Rosario Livatino”, il campione olimpico Maurizio Damilano consegnerà ufficialmente la Bandiera Azzurra 2023 al Comune di Marcellinara per “ l’impegno e la determinazione nel garantire una migliore qualità di vita per i propri cittadini e nell’implementare politiche pubbliche per la promozione dello sport e dell’attività fisica in ambiente urbano”.

Marcellinara, terra dell'Istmo, e da domenica, anche del cammino e del benessere, grazie all’importante riconoscimento conferito congiuntamente dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), continua a mostrarsi, in ambito nazionale, per la sua intraprendenza e vivacità: è, infatti, come comunicato nei giorni scorsi dal Ministero della Cultura, anche tra le 26 candidate a capitale italiana della cultura 2026.

“Ci interessano le sfide, anche quelle più ambiziose e impensabili, perché spingono a fare sempre meglio, a confrontarsi e crescere – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo. Grazie al riconoscimento della Bandiera Azzurra, intendiamo proseguire l’azione di sensibilizzazione portata avanti per promuovere di stili di vita sani e in salute, a partire dalla valorizzazione dell’attività motoria e sportiva competitiva e amatoriale. Non è un caso poi che, negli anni scorsi, sia stato condotto uno screening su tutta la popolazione over 35 per prevenire i fattori di rischio cardiovascolare”.

Alle ore 19.30, verrà inaugurato il percorso Bandiera Azzurra “Il Cuore dell'Istmo” con una passeggiata guidata dall'olimpionico di Mosca '80 sul tracciato del quarto “Trofeo dell'Istmo”, gara di 8 km che si svolgerà sabato 22 luglio.

L'inaugurazione del percorso vedrà l'accoglienza festante dei “Giganti di Marcellinara”, Ulisse e Nausicaa, chiaro rimando al mito ed alla leggenda che interessa il territorio del Centro dell'Istmo, ed all'accoglienza che contraddistingue la cultura di questi luoghi.

Alle ore 21.30, in Piazza Francesco Scerbo, è in programma, a conclusione della manifestazione di consegna della Bandiera Azzurra, l'esibizione della Società sportiva Planet fitness di Marcellinara, che presenta lo spettacolo “Fitness and Latin Show”: synchro latin, pilates, boxe, functional training, karate.

Il progetto “Bandiera Azzurra” si pone l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e quella dell’atletica leggera, del cammino e della corsa, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone di qualsiasi fascia di età alla pratica di esercizio fisico e sportivo, per una corretta educazione alimentare e prevenzione dei fattori di rischio.