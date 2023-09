Dramma a Castelfiorentino: trovato morto l'ex Marito di Klodiana Vefa, principale sospettato dell'omicidio

Tragedia a Castelfiorentino: trovato morto l'ex marito di Klodiana Vefa, principale sospettato dell'omicidio

FIRENZE, 30 SETT - In una terribile vicenda, l'ex marito di Klodiana Vefa, la donna di 37 anni brutalmente uccisa la scorsa sera a Castelfiorentino, provincia di Firenze, è stato rinvenuto morto. L'uomo in questione, Alfred Vefa, era il principale sospettato dell'omicidio e le autorità lo cercavano da due giorni. La sua tragica fine è avvenuta in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, dove si è tolto la vita apparentemente utilizzando l'arma che, con molta probabilità, era stata impiegata per uccidere sua moglie.

Verso le 4 del mattino, un residente ha segnalato un'auto sospetta, parcheggiata ed abbandonata in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno confermato che si trattava dell'auto di Alfred Vefa. È stata quindi organizzata una rapida operazione di ricerca nelle aree circostanti, che ha condotto alla tragica scoperta, alle 6 del mattino, del corpo senza vita dell'uomo. Le prime informazioni suggeriscono che si sia tolto la vita impiegando l'arma che presumibilmente aveva usato per compiere l'omicidio di sua moglie.