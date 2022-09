Droga: in auto con oltre due chili di cocaina, tenta fuga ma è stato inseguito e bloccato, arrestato

ROSARNO (RC), 10 APR - Nascondeva in auto due panetti di cocaina del peso di oltre due chilogrammi. Un trentatreenne incensurato è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Rosarno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettire i carabinieri della Tenenza e quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori è stato il comportamento dell'uomo che stava transitando a bordo della sua vettura lungo una strada interpoderale.



Alla vista dei militari il conducente dell'auto ha tentato, con una manovra repentina, di darsi alla fuga ma è stato inseguito e bloccato. A seguito di una perquisizione personale e veicolare i militari hanno trovato nascosti sotto il sedile del conducente due panetti termo-sigillati di cocaina e vario materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e sarà inviata ai laboratori del Ris di Messina per gli accertamenti tossicologici del caso.