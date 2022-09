Droga: nascondeva in casa 100 grammi di cocaina, arrestato. Trovato anche denaro e materiale per confezionare dosi.

RENDE (CS), 05 SET - Nascondeva nell'armadio e nel comodino della stanza da letto 100 grammi di cocaina assieme ad un bilancino, sostanza da taglio e materiale utile al confezionamento delle dosi. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Rende e posti ai domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



I poliziotti, durante un servizio finalizzato ai reati di spaccio nella zona universitaria di Rende, hanno fermato per un controllo l'auto con a bordo il trentottenne. La perquisizione è stata poi allargata all'abitazione dell'uomo dove sono stati successivamente trovati la droga e la somma di 850 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dello spaccio. La droga, che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre 8000 euro, e il denaro sono stati sequestrati.