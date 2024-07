Calcio Juventus. Ufficiale | Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juve

TORINO - La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver sollevato Massimiliano Allegri dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La decisione è stata presa a seguito di comportamenti ritenuti inappropriati dalla società, sia durante che dopo la finale di Coppa Italia. Questi comportamenti sono stati giudicati non in linea con i valori e gli standard che la Juventus si aspetta da chi rappresenta il club.

Questa decisione segna la fine di un lungo periodo di collaborazione con Allegri, iniziato nel 2014. Dopo una pausa, il tecnico era tornato a sedere sulla panchina bianconera nel 2021, guidando la squadra per le ultime tre stagioni, concludendo il suo secondo mandato con la recente finale di Coppa Italia.

La Juventus ha augurato a Massimiliano Allegri il meglio per i suoi progetti futuri, sottolineando l'importanza del contributo del tecnico nel corso degli anni.

L'addio di Allegri apre ora un nuovo capitolo per la squadra torinese, che dovrà cercare un nuovo allenatore per affrontare le sfide della prossima stagione.

Paolo Montero in panchina

Max ieri mattina ha diretto la sua ultima seduta in bianco e nero senza comunicare niente alla squadra, che comunque già s’aspettava l’addio. Insieme a lui è stato esonerato tutto lo staff e l’allenamento odierno sarà guidato da Simone Padoin e Francesco Magnanelli, che potrebbero restare anche con Thiago Motta, il sostituto designato di Allegri per la prossima stagione. Nell’immediato la panchina verrà affidata a Paolo Montero, tecnico dell’Under 19, che ieri è partito per Frosinone con la squadra e dove oggi sconterà la giornata di squalifica. Lunedì l’ex difensore debutterà a Bologna contro il tecnico che prenderà il posto di Max.