SIMERI CRICHI: Un Milione di Euro di Finanziamenti nei Primi Sei Mesi di Lavoro Amministrativo

Buona politica e impegno per il futuro

Simeri Crichi, un comune della Calabria, sta vivendo un momento di grande rinascita grazie all'impegno dell'amministrazione guidata dal Sindaco Davide Zicchinella. In soli sei mesi, l'amministrazione ha ottenuto quasi un milione di euro di finanziamenti, dimostrando come la buona politica e la capacità di progettare possano portare risultati concreti e immediati.

Finanziamenti per la tutela dell'ambiente e il rilancio industriale

Uno dei finanziamenti più significativi è stato concesso dal Dipartimento Regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente della Calabria, che ha stanziato 120.000 euro per l'efficientamento e l'adeguamento della stazione di sollevamento dell'Area Industriale ad Apostolello. Questo intervento permetterà di riprendere il trattamento delle acque reflue in un sito strategico, fondamentale per lo sviluppo economico di Simeri Crichi.

"Ancora risorse per Simeri Crichi. +120mila euro per riattivare depurazione area industriale sprovvista da oltre un decennio. Un'area industriale senza trattamento dei reflui era un abominio" ha dichiarato il Sindaco Zicchinella, sottolineando l'importanza di questo progetto per la comunità.

Ulteriori successi amministrativi

Ma non è tutto. L'amministrazione ha anche ottenuto 400.000 euro dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per progetti di protezione civile, e 450.000 euro grazie a una convenzione con Edison SpA, definita nei giorni scorsi. Questi fondi, che insieme ai 120.000 euro precedentemente menzionati, portano quasi a un milione di euro di finanziamenti, sono stati ottenuti grazie a un lavoro amministrativo instancabile e ben pianificato, iniziato con l'insediamento del nuovo consiglio comunale l'8 novembre 2023.

Un futuro di opportunità

Il Sindaco Zicchinella e la sua squadra stanno lavorando su molti altri progetti e idee per ottenere ulteriori risorse necessarie a migliorare Simeri Crichi. "Stiamo lavorando instancabilmente su tanti progetti e idee per ottenere ulteriori risorse necessarie a scrivere compiutamente" ha affermato il Sindaco, dimostrando una visione a lungo termine per il benessere e lo sviluppo della comunità.

La storia di Simeri Crichi è un esempio di come la buona politica, la trasparenza e la capacità di progettare possano fare la differenza. Grazie all'impegno dell'amministrazione Zicchinella, il comune sta tornando a crescere, con un'attenzione particolare alla tutela dell'ambiente e al rilancio industriale, garantendo così un futuro migliore per tutti i suoi cittadini.