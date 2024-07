Incontro operativo sulla SP 12: Il Sindaco di Zagarise Gallelli guida il progetto di ammodernamento

Collaborazione tra il Sindaco Gallelli, il Presidente della Provincia Amedeo Mormile e i tecnici provinciali per rendere la SP 12 più sicura e accessibile, con un finanziamento di 2 milioni di euro dalla Regione Calabria.

ZAGARISE - Oggi, nella sede della Provincia di Catanzaro, si è tenuto un incontro operativo di grande rilevanza per la comunità locale. Il Sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, insieme al Presidente della Provincia, Amedeo Mormile, e ai tecnici della Provincia, ha discusso il futuro della Strada Provinciale 12 (SP 12) Cuccuma-Mortilla. L'incontro segue la recente decisione della Provincia di inserire la SP 12 tra le quattro strade di alta priorità da finanziare, con risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria per un totale di 2 milioni di euro.

L'incontro non si è limitato a un semplice scambio di idee, ma ha posto le basi per interventi concreti volti all'ammodernamento della strada. La richiesta principale emersa è stata quella di non limitarsi alla sistemazione del percorso attuale, ma di considerare anche percorsi alternativi utilizzando la viabilità comunale, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza della strada.

Il Presidente Mormile è stato ringraziato per la sua determinazione nel dare seguito agli impegni presi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al consigliere provinciale Tommaso Berlingò e al consigliere comunale Giuseppe Colosimo per il loro impegno costante. Un plauso va anche ai tecnici della Provincia per aver collaborato alla redazione della progettazione definitiva, che rappresenta un punto di partenza fondamentale per i futuri lavori.

L'incontro di oggi rappresenta un esempio concreto di buona politica, dove la collaborazione tra diverse istituzioni ha portato a risultati tangibili. Il progetto di ammodernamento della SP 12 è una chiara dimostrazione di come, con impegno e collaborazione, si possano ottenere finanziamenti e avviare lavori importanti per la sicurezza e il benessere della comunità. Questo intervento, inoltre, assume un'importanza strategica in vista della costruzione della nascente Autostrada Jonica, rendendo la SP 12 una via di comunicazione ancora più agevole e sicura.

Con l'inizio dei lavori previsto a breve, la comunità locale può guardare con ottimismo al futuro, consapevole che i propri rappresentanti stanno lavorando per garantire infrastrutture moderne ed efficienti.