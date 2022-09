Droga: Pm, clan messinesi si approvvigionano in Calabria

MESSINA, 4 MAR - "C'era un rapporto di collaborazione molto consolidato tra 'ndrangheta calabrese e la criminalità messinese per lo spaccio della droga. La particolarità dell'attività di spaccio era quella della consegna della droga direttamente a Messina a domicilio da parte dei calabresi con delle trasferte cadenzate".



A dirlo stamani il procuratore aggiunto di Messina Rosa Raffa durante la conferenza stampa relativa all'operazione "Scipione" dei carabinieri che ha portato all'arresto di 19 persone. "Messina - ha aggiunto il Pm - si conferma ormai sempre più un mercato di distribuzione rilevante e queste indagini miravano a scoprire come avveniva l'approvvigionamento in Calabria della droga