Previsioni meteo. Protezione Civile Allerta Rossa: temporali e allagamenti in corso

Il grosso del maltempo arriva nelle prossime ore, attenzione massima nelle regioni colpite.

Dopo una breve tregua, il tempo è peggiorato fortemente su alcune regioni con piogge, temporali e addirittura alluvioni. Il grosso del maltempo si registrerà verso la notte e le prime ore di martedì.

Quadro generale

Il bacino del Mediterraneo continua a essere instabile. Dopo un weekend nel complesso tranquillo al Nord e con qualche lieve disturbo sul resto del Paese, la nuova settimana si apre con un'atmosfera destinata a diventare sempre più instabile col passare delle ore.

Cause del peggioramento

La causa principale è la risalita dal Nord Africa di un vortice ciclonico che interagirà con un'altra circolazione ciclonica attualmente tra la Francia e la Germania. Già dal pomeriggio e in serata, si sono verificati i primi violenti temporali con grandine su alcune regioni del Nord Italia e parte del Centro.

Situazione critica a modena e bologna

Al confine tra la provincia di Modena e quella di Bologna si registrano seri danni alle abitazioni e grandi disagi per le strade, in alcuni casi chiuse. Attualmente sono al lavoro sette squadre di vigili del fuoco per limitare i danni.

Previsioni per le prossime ore

Sarà verso la prossima notte che il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente. Particolare attenzione ai fenomeni temporaleschi che potrebbero risultare di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento, nubifragi e grandinate.

Occhi puntati su martedì 21 maggio

Tra la prossima notte e le prime ore di martedì 21 maggio, una vasta area di bassa pressione si approfondirà sui nostri mari, richiamando aria molto umida e calda dai quadranti meridionali. L'interazione tra masse d'aria diverse aumenterà il rischio di imponenti celle temporalesche, in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua, grandine e forti colpi di vento.

Aree a rischio

Lombardia: Attesi fenomeni temporaleschi sui settori prealpini occidentali e sulla pianura occidentale. Precipitazioni abbondanti e persistenti, con cumulate fino a oltre 150 l/mq in poche ore sulle province di Varese, Como, Lecco e localmente anche su Brianza e Milano.

- Piemonte Orientale, Romagna e Triveneto: Possibili nubifragi sulle aree prealpine e alte pianure del Triveneto.

Massima attenzione e preparazione sono consigliate nelle regioni colpite per affrontare questo importante evento meteorologico.

Allerta della protezione Civile per la giornata di oggi, Martedì 21 maggio 2024:



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Lombardia: Pianura centrale, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia, Medio Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento