Assolto l'ex Sindaco di Pizzo Gianluca Callipo: Prova Insufficiente per Condanna nel Processo "Rinascita Scott"

PIZZO CALABRO - Gianluca Callipo assolto dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e abuso d'ufficio aggravato. Il Tribunale di Vibo Valentia: "Prova insufficiente a dimostrare un contributo causale consapevole alla consorteria criminale".

Motivazioni Assoluzione Gianluca Callipo nel Processo "Rinascita Scott"

Vibo Valentia – Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo, dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e abuso d'ufficio aggravato, nell'ambito del processo "Rinascita Scott". La sentenza è stata emessa il 20 novembre scorso, motivando l'assoluzione con la dichiarazione che "la prova, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, appare insufficiente".

Secondo quanto riportato nella motivazione, il Tribunale ha stabilito che non è stato possibile individuare un contributo specifico e consapevole da parte di Callipo alla consorteria criminale. Di conseguenza, permane il dubbio che la condotta dell'imputato non abbia superato la soglia della mera contiguità compiacente per concretizzarsi in un concorso nel delitto penalmente rilevante.

La pubblica accusa aveva richiesto per Callipo una condanna a 18 anni di reclusione. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato che, nonostante emerga "una condotta tutt'altro che trasparente" da parte dell'imputato, i contatti e i rapporti con esponenti della consorteria criminale, come Salvatore Francesco Mazzotta, non sono stati considerati sufficienti per giustificare una condanna.

Gli elementi probatori raccolti indicano che Callipo ha acconsentito a contatti con esponenti della criminalità organizzata, presumibilmente con l'intento di ottenere consenso in vista delle consultazioni elettorali. Tuttavia, questi elementi non sono stati ritenuti sufficienti per una condanna penale.

La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia lascia dunque spazio a discussioni riguardo l'effettivo coinvolgimento dell'ex sindaco di Pizzo con la consorteria criminale, rimarcando la necessità di prove più solide per confermare accuse di tale gravità.