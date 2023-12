È in digitale e in radio “Real Sassy”, il nuovo brano del cantante svedese Günther, noto anche come the Pleasureman

È in digitale e in radio “REAL SASSY”, il nuovo brano del cantante svedese GÜNTHER, anche noto come The Pleasureman, in collaborazione con la GÜNTHER CORPORATION. La società è stata artefice di fenomeni mediatici come Günther IV, il cane più ricco del mondo protagonista di una serie Netflix, e autrice di audaci imprese finanziarie come l'acquisizione della lussuosa villa di Madonna a Miami.

Online il videoclip: www.youtube.com/watch?v=qvKrdy-gPUw.

Il carismatico cantante svedese Günther sta lasciando in questo momento tutti gli abitanti del Nord Europa a bocca aperta, macinando migliaia di ascolti al giorno: dopo esser diventato virale in tutto il mondo su Tik Tok con la sua “Ding Dong Song”, l’energia positiva e provocatoria dell’artista, insieme al suo modo di vivere orientato al piacere e all'espressione della sensualità, diventano gli elementi principali di questo nuovo brano, pubblicato inizialmente solo per il mercato svedese lo scorso 24 novembre e adesso disponibile in digitale in tutto il mondo.

Il singolo segna l’inizio della collaborazione tra l’artista svedese e la Günther Corporation, recentemente e parzialmente raccontata nella docuserie Netflix “I milioni di Günther” con particolare attenzione alle vicende di Maurizio Mian, per anni uomo-immagine della società e unico componente noto.

La ragione scatenante della partnership va oltre l’omonimia tra l’artista, la società e il pastore tedesco.

«Il cantante Günther incarna alcuni tra quelli che sono risultati i fattori più rilevanti per la stimolazione del piacere negli esseri umani – dichiara la Günther Corporation – Per questa ragione, per il suo grande seguito nel Nord Europa, per le sue enormi potenzialità nel mercato sudeuropeo e soprattutto in quello statunitense, abbiamo identificato The Pleasureman come interprete e diffusore dei nostri messaggi e promotore dello stile di vita che deriva dalle ricerche. Il brano “Real Sassy” rappresenta solo il primo passo di quest’opera di risveglio ed evangelizzazione dell’umanità».

Günther (The Pleasureman) diventa così il microfono per condividere teorie, risultati ed evidenze della Günther Corporation. Questo ruolo è coerente con la mission del cantante: diffondere amore e positività, sfidando la sessualizzazione della società e prendendone il controllo.

La Corporation – i cui reali partecipanti e finanziatori sono tutt’oggi misteriosamente anonimi – è attiva dagli anni ’90 e dalla sua origine ha condotto una serie di esperimenti al di fuori dei limiti etici previsti dalla scienza ufficiale e volti alla ricerca della Scienza del Piacere, che supera i concetti dei più illustri teorici e getta le basi per una rivoluzione sociale ed esistenziale. I test sono stati di due tipi: sulle persone – giovani adulti attentamente selezionati, fatti interagire tra loro, stimolati e attentamente monitorati – e di tipo mediatico. Mentre i primi non sono mai stati resi noti, dei secondi si ricordano il clamore sull’eredità della contessa tedesca Karlotta Leibenstein di cui avrebbe beneficiato un pastore tedesco – Günther IV – entrato nel Guiness dei primati come il cane più ricco del mondo, la compravendita della villa di Madonna a Miami – detenuta dalla Corporation per oltre 21 anni – e altre eclatanti operazioni come acquisti di squadre di calcio.