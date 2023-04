Elezioni Comunali. Sindaco Severino e candidati concordano linee programmatiche: aperta la sede per il confronto con i cittadini



SANTA CATERINA DELLO IONIO 22 APR. - In vista delle elezioni amministrative del Comune di Santa Caterina dello Ionio, il sindaco Francesco Severino ha tenuto un importante incontro operativo ieri pomeriggio insieme ai candidati della sua lista. L'incontro si è tenuto presso i locali della sede in Piazzale Guido Rossa (ex Petrari) dove sono state concordate le linee programmatiche dei prossimi giorni fino alla data delle elezioni.

Il capolista e gli altri candidati si sono dichiarati aperti alle idee, proposte e suggerimenti dei cittadini, mettendo a disposizione la sede per ogni confronto ed esigenza. Questo impegno dimostra la volontà di ripartire nel segno della continuità, ponendosi al fianco dei cittadini e ascoltando le loro esigenze.

In futuro, saranno pubblicati aggiornamenti sulle iniziative della lista per il bene della comunità.

La lista del sindaco Severino è determinata a lavorare con la massima trasparenza e collaborazione con i cittadini, al fine di portare avanti un programma ambizioso e innovativo per lo sviluppo del Comune di Santa Caterina dello Ionio.

Per questo motivo, la sede della lista rimarrà aperta nei pomeriggi, in modo da favorire il dialogo e lo scambio di idee con i cittadini. Inoltre, saranno organizzate diverse iniziative pubbliche per coinvolgere la comunità e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica del Comune.

La lista del sindaco Severino è convinta che solo attraverso un impegno costante e una collaborazione fattiva con i cittadini si possa costruire un futuro migliore per Santa Caterina dello Ionio. Per questo motivo, siamo pronti a lavorare duramente per portare avanti le nostre idee e realizzare le nostre proposte, sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni della nostra comunità.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle nostre attività e iniziative future!