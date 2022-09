Emergenza, Coronavirus: Viminale, VVF anche per trasporto farmaci

ROMA, 21 MAR - Anche i vigili del fuoco potranno essere chiamati dai prefetti per il trasporto urgente di farmaci o altri materiali sanitari. Lo scrive Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in una direttiva inviata oggi a tutti i prefetti.



Sempre nell'ambito di modalità di impiego diverse da quelle istituzionali, inoltre, i vigili del fuoco potranno anche esser impiegati per l'igienizzazione di locali pubblici o aree esterne, assistenza al montaggio di materiale logistico della protezione civile, anche a supporto delle strutture ospedaliere, per il supporto alla gestione comunale di persone senza fissa dimora.