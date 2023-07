In Emilia-Romagna geologi in conferenza sulla grande frana di Lago di Quarto.

In Emilia-Romagna geologi in conferenza sulla grande frana di Lago di Quarto. Venerdi’ 12 Maggio – Ore 9 e 30 – Sala Centro Studi Plautini – Via IV Novembre - Sarsina

“L’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna con il patrocinio del Comune di Sarsina organizza una giornata formativa dal titolo: “IL LAGO DI QUARTO” – LA GRANDE FRANA, LA DIGA, in programma Venerdì 12 Maggio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 presso la Sala Centro Studi Plautini in via IV Novembre n.13 – SARSINA (FC). Si illustreranno, per la prima volta, progetti innovativi riguardanti diga ed energia, ambiente.

Avremo grandi esperti a confronto.

L’attività dell’Agenzia per la sicurezza e la gestione del territorio sarà il tema trattato da. Piero TABELLINI – del Settore sicurezza territoriale e protezione civile Romagna, Responsabile - Ufficio territoriale Forlì-Cesena e da Alessandro AMADORI- Ufficio territoriale sicurezza territoriale e protezione civile di Forlì-Cesena - Struttura assetto idrogeologico. Durante la conferenza ci si soffermerà anche sul Rilevamento geologico dell’area, dalla Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna (1990) ad oggi con il Geologo. Andrea BENINI. Poi seguirà approfondimento sulle indagini geognostiche e parametri geomeccanici . In tarda mattinata parleremo anche di investimenti ENEL per l’ammodernamento dighe in Emilia-Romagna con l’ing. Francesco FORNARI, Enel Green Power. Durante la mattinata affronteremo tematiche tecniche ma anche meno tecniche. Ad esempio il Geologo Iacopo Brogi di Enel Green Power, parlerà di Quarto: dal lago di sbarramento al bacino artificiale Geol. Iacopo BROGI, Enel Green Power Srl. Ed ancora “La galleria “Lago di Quarto”: opera d’arte e opportunità di conoscenza del territorio. Un progetto di adeguamento strutturale e impiantistico per guardare al futuro”, con il Geol. Massimo BAVUSI, ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Emilia-Romagna. Seguirà un’interessanteb Tavola Rotonda conclusiva”. Lo ha annunciato Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia – Romagna.