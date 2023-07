Erasmus+ sbarca a Gimigliano: un'avventura di scambio culturale e imprenditoriale

ERASMUS+ Arriva a Gimigliano. L’iniziativa portata avanti dalla PRO LOCO GIMIGLIANO APS

Sir Richard una volta disse: “Il momento più felice della vita umana è una partenza in terre sconosciute”. Erasmus+ può essere una buona opportunità per viaggiare in Europa, incontrare nuove persone, presentarsi, scambiare culture e idee, acquisendo competenze per tutta la vita.

Un grande esempio di scambio giovanile che ha fornito tutte le cose menzionate è il progetto Innovative traditions che si è tenuto a Gimigliano, in Italia. Lì le persone hanno avuto l'opportunità di conoscere le piccole imprese e come includere le tradizioni innovative come punto di partenza.

Dopo essere partiti da tutta Europa sono arrivati a Gimigliano, un piccolo paese della regione Calabria. Un luogo dove la natura è fiorente, le nuvole toccano la cima delle montagne che sono coperte da verdi alberi.

Gimigliano ha gentilmente accolto i partecipanti e la gente del posto ha aperto le loro case e li ha inclusi nella loro comunità locale. Anche se all'inizio erano totalmente estranei, tutte le attività hanno contribuito a creare belle amicizie. Giorno dopo giorno, sono stati fatti piccoli passi nell'interagire con la gente del posto attraverso più compiti. La bellezza della loro interazione era che diventavano parte delle tradizioni e dei costumi della città.

Durante il progetto i partecipanti sono stati inclusi in varie attività, ad esempio "Come avviare e sviluppare la tua piccola impresa", ma l'obiettivo generale di questo scambio di giovani era comprendere i passaggi e la procedura del business esplorando le tradizioni innovative locali con l'aiuto degli esperti. Alcune attività si rivolgevano a un argomento specifico, ad esempio l'analisi SWOT. Ha aiutato a capire i vantaggi e gli svantaggi di un'idea imprenditoriale. Altre occupazioni includevano alcune attività fisiche come l'escursionismo e l'osservazione dei dintorni di Gimigliano.

Mentre camminavano, i partecipanti hanno avuto la possibilità di comunicare tra loro e conoscere le risorse naturali che possono essere utilizzate per creare un'attività locale.

Un altro obiettivo che le persone durante il progetto Erasmus+ possono raggiungere è l'auto-miglioramento. Che si tratti di superare le paure come esprimere te stesso e le tue idee in inglese o presentare i tuoi pensieri di fronte a un pubblico dal vivo, l'atmosfera è sempre comoda e amichevole per chiunque. Inoltre, questo programma ha incoraggiato i partecipanti a lavorare tra loro, comprendere e accettare le idee degli altri e praticare le loro abilità sociali. Considerando quanto sopra, è innegabile che il progetto Erasmus+ sia il modo perfetto per evolvere e divertirsi.

In conclusione, mentre partecipano all'esperienza di scambio giovanile, le persone stanno abbracciando la mobilità internazionale, promuovendo l'apprendimento collaborativo e promuovendo la comprensione culturale. Per questi motivi il progetto ha permesso alle persone di diventare cittadini globali, condividere i loro pensieri e sfuggire alla loro zona di comfort.