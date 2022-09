Esport: moda o vero sport?

Che cosa sono gli Esport? Possono esser definiti come vero e proprio sport o è solo una moda passeggera?



Se siete curiosi di scoprire qualcosa di più sul mondo degli Esport mi presento sono Francesco Talamini laureato in scienze motorie e grande appassionato di questo mondo chiamato Esport. Prima di presentarvi effettivamente alcuni eventi di questo “nuovo” mondo sportivo viene l’obbligo di spiegarvi brevemente che cosa sono gli Esport.

Gli Esports sono una forma di competizione che utilizza i videogiochi e come tutte le competizioni anche gli Esport propongono diversi eventi dove i giocatori professionisti possono competere con i loro Team e non solo. Parlando degli eventi che compongono gli Esport l’argomento si amplia di molto, questo perché dipende dal titolo di cui si parla, io per passione e per conoscenza parlerò di League Of Legends.

Il titolo propone diversi eventi competitivi, come ad esempio i LEC (League Of Legends European Championship) cioè gli europei di League Of Legends oppure gli LCS (League Of Legends Championship Series) cioè i mondiali del medesimo titolo, ma ovviamente non sono gli unici eventi che compongo gli Esport di questo titolo ma questo verrà spiegato in futuro articolo.

I primi mondiali di League Of Legends si sono svolti nel 2011 dove l’Europa ha conquistato il 1° ed il 2° posto, per chi fosse interessato al montepremi ottenuto dai vincitori del 2011 la cifra è di 50,000$ per il primo posto mentre 25,000$ per il secondo posto. I mondiali si svolgono ogni anno in un luogo diverso, come una partita di calcio, infatti anche quest’anno nonostante la pandemia che ha colpito il mondo, la Riot Games (Azienda fondatrice di League Of Legends e non solo) sta cercando di garantire i mondiali, seguendo ovviamente tutte le norme di sicurezza.

Quindi questi giochi elettronici competitivi possono esser definiti come vero e proprio sport o sono solo una moda passeggera?

Per sport si intende una qualsiasi attività fisica e/o psicologica che abbia un regolamento scritto, quindi si gli Esport possono essere definiti ufficialmente degli sport infatti in tutto il mondo esistono diversi team che competono, anche nella stessa Europa esistono, ad esempio possiamo menzionare i Vitality (Team Francese) o i G2 (Team Tedesco) e così via per tutta Europa, tranne qui in Italia dove queste competizioni ancora oggi non vengono viste come veri e propri sport, ma come piccole “attrazioni” per le fiere del fumetto, infatti l’ unico italiano che è riuscito a entrare in questo mondo competitivo ha dovuto abbandonare l’ Italia trasferendosi in Spagna.

Quindi il mio obiettivo è quello di mostrarvi con vari articoli questo fantastico mondo degli Esport dove giovani ragazzi competono, si divertono e crescono come qualsiasi sportivo con la differenza che questo sport è letteralmente nelle loro mani.

Dott. Francesco Talamini