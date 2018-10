Europei di nuoto, l'Italia è fenomenale: altri 3 ori

GLASGOW, 10 AGOSTO - Superato il record di medaglie in un Europeo di nuoto, si è conclusa la manifestazione che in questa edizione si è tenuta a Glasgow. E l'ultimo giorno di spedizione è stato fenomenale per i colori azzurri: altri tre ori, un argento e due bronzi.



Primo posto nei 100 farfalla per Piero Codia con il tempo di 50"64, che ha preceduto il francese Mehdy Metella (51''24) e il britannico James Guy (51''42).



Medaglia d'oro anche per Margherita Panziera che ha vinto i 200 dorso con il tempo di 2'06''18. Secondo posto per la russa Daria Ustinova (2'07''12), bronzo all'ungherese Katalin Burian (2'07''43).



Terza medaglia d'oro agli Europei per Simona Quadarella: dopo aver vinto gli 800 sl e 1500 sl l'italiana domina anche i 400 sl. Oro per lei con il tempo di 4'03"35, davanti all'ungherese Ajna Kesely, argento in 4:03.57. Bronzo alla britannica Holly Hibbot (4:05.01).



Argento invece per Giulia Gabrielleschi, 22enne pistoiese, che ha conluso al secondo posto la 10 km di fondo in acque libere. Oro e bronzo a due olandesi: prima Sharon Van Rouwendaal, terza Esmee Vermeulen. Le altre italiane in gare: quarto posto di Rachele Bruni e ottavo tempo per Arianna Bridi.



E' di bronzo la medaglia di Arianna Castiglioni che ha conquistato la terza posizione nella finale dei 50 rana donne, vinta dalla russa Yuliya Efimova davanti alla britannica Imogen Clark e alla lombarda Castiglioni.



Anche Andrea Vergani ha concluso al terzo posto nei 50 stile libero in 21''68. L'oro è andato al britannico Benjamin Proud (21''34) e al greco Kristian Gkolomeev (21''44).



Nella 10 km di fondo maschile sesto posto per l'azzurro Matteo Furlan, ottavo per Mario Sanzullo e 15esimo per Simone Ruffini. Oro all'olandese Weertman, argento per Rasovszky (Ungheria) e bronzo per Muffels (Germania).



L'ultima finale in cui ha partecipato una rappresentazione dell'Italia è stata la staffetta 4x100 mista donne: Carlotta Zofkova, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini sono arrivate quarte per soli nove centesimi. L'oro è andato alla Russia, l'argento alla Danimarca e il bronzo alla Gran Bretagna.

