Facoltà di Medicina a Crotone: Fabio Celia contro l'ombra su Catanzaro

L'apertura di una nuova Facoltà di Medicina a Crotone solleva dubbi: Celia mette in guardia sul destino di Catanzaro

CATANZARO. "La strategia attuale sembra essere quella di spostare quanto resta di valore nel capoluogo, fino ad oggi fulcro di attrattiva per l'intera area centrale calabrese."

"Le recenti mosse politiche non lasciano spazio a molti discorsi. Già diversi anni fa avevo esposto previsioni, che purtroppo si stanno avverando: sotto la guida di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione, Catanzaro rischia di diventare la meno considerata tra le città calabresi. È emblematico il progetto di istituire un'altra Facoltà di Medicina a Crotone, seguendo l'esempio di quella già realizzata a Cosenza", ha dichiarato Fabio Celia, leader del Partito Democratico in nota in consiglio comunale.