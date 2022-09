Fase 2: Cannizzaro, contro la Calabria accanimento del Governo

Fase2: Cannizzaro, contro la Calabria accanimento del Governo

"Perché CATANZARO, 4 MAG - "Oggi è una giornata molto importante perché, finalmente, entriamo nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus e ci auguriamo che per la Calabria possa essere sempre più confortante. Grazie al lavoro della Regione, in sinergia con le prefetture, le Asp, gli ospedali, e soprattutto al grande senso di responsabilità dimostrata dai calabresi, si è riusciti a contenere il contagio disponendo immediatamente le zone rosse nei focolai e organizzando nel modo migliore possibile tutti i presidi sanitari sul territorio". Lo afferma, in una nota, il senatore Francesco Cannizzaro, di Forza Italia.

"Si è messa una toppa - prosegue Cannizzaro - ad un Governo che ce ne ha combinate di tutti i colori, ed è molto triste arrivare oggi alla fase 2 con un governo che continua a fare battaglia politica contro la Regione contrastando l'ordinanza del governatore Jole Santelli. Non riesco a spiegarmi perché il Governo non si è opposto allo stesso modo alle ordinanze con cui la Sardegna ha aperto le chiese consentendo addirittura di celebrare messe con i fedeli e con cui la Sicilia ha consentito l'apertura dei cimiteri.

Non credo che tavolini di bar e pizzerie all'aperto possano creare folle e assembramenti maggiori rispetto a quelle che ci potrebbero essere nei cimiteri, dove molte persone vogliono andare a trovare i loro cari dopo due mesi, e soprattutto nelle chiese. Eppure il Governo non ha detto una parola contro le legittime scelte di Sardegna e Sicilia: mi sembra evidente che ci sia un accanimento contro la Calabria, che ha portato autorevoli Ministri dello Stato a fornire dati falsi sui tamponi effettuati, come a voler screditare una Regione che invece dovrebbe essere l'orgoglio dell'Italia intera per come ha affrontato la pandemia".