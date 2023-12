Fase operativa del maxi concorso Medici avviata dall'ASP di Catanzaro.Tutti i dettagli

Esami programmati dal 8 al 16 novembre per coprire 263 posti in aree critiche: dettagli sulla distribuzione delle prove e composizione delle commissioni"

CATANZARO, 25 OTT. - Dal 8 al 16 novembre, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, che guida a livello regionale il maxi concorso per medici specializzati in aree critiche, entrerà nella fase operativa. Questo è stato annunciato in una comunicazione ufficiale dell'ente.

A causa del grande numero di partecipanti, 433 candidati per 263 posti, l'organizzazione ha deciso di distribuire gli esami su più giorni. Questa decisione è stata presa in base a una clausola inclusa nel bando del concorso. Gli esami inizieranno l'8 novembre con i 189 candidati specializzati in emergenza e urgenza. Nei giorni successivi, 9, 13, 14, 15 e 16 novembre, si svolgeranno gli esami per le specializzazioni in anestesiologia, cardiologia, ortopedia, neurologia e neuroradiologia.

Le commissioni esaminatrici saranno composte dai primari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e saranno affiancate da un primario dell'ospedale "Pugliese Ciaccio" e un primario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro è quindi pienamente impegnata in tutte le fasi organizzative legate al concorso. (Ansa) (Immagine archivio)