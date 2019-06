Fca: scivola in pre-apertura Borsa dopo stop Renault

MILANO, 6 GIUGNO - Appare pesante Fca in pre-apertura in Piazza Affari dopo il ritorno della proposta di nozze con Renault. Il titolo dell'ex-Lingotto cede il 3,32%, mentre la controparte parigina lascia sul campo oltre l'8%. Prosegue intanto il calo di Nissan (-1,3%) a Tokyo, alleata di Renault, con cui ha uno scambio azionario.

Sprofonda Mitsubishi, controllata di Renault-Missan, che cede il 5,29 a causa però della chiusura di uno stabilimento a Gifu, dove viene prodotto il modello Outlander per le esportazioni negli Usa e negli altri mercati internazionali. Deboli anche gli altri automobilistici da Honda (-1,66%) a Isuzu (-4,18%) e Mazda (-0,67%) per effetto dei dati sulle vendite di auto in maggio negli Usa e in Cina.