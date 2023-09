Fiamme furiose: incendio devasta la vegetazione del quartiere Marinaro di Catanzaro. Video. Catanzaro vasto incendio di vegetazione nel quartiere marinaro zona Sud di Catanzaro.

Sul posto squadre della sede centrale, distaccamento di Sellia Marina, distaccamenti volontari dei vigili del fuoco di Girifalco e Taverna con supporto di autobotti per rifornimento idrico. Circa 25 unità e 8 mezzi impegnati.

In via precauzionale evacuate abitazioni in via Trapani e Via Melito di Porto Salvo