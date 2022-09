Fida. Italia Vs Francia si giocherà in casa!

La Fidaf si è aggiudicata il bando per l’organizzazione della semifinale del Campionato Europeo tackle: Italia vs Francia si giocherà in casa!

L’Europa chiama e l’Italia è pronta a rispondere! La Federazione Italiana si è aggiudicata il bando per l’organizzazione del match che vale la finalissima del Campionato Europeo tackle, e questo malgrado la nostra posizione nel ranking continentale lasciasse presagire la necessità di una trasferta transalpina. La Federazione internazionale (IFAF) ha premiato dunque ancora una volta il nostro Paese, assegnandoci questo importante evento, dal sapore storico.

Italia vs Francia si giocherà il 2 agosto, probabilmente allo Stadio Breda di S. San Giovanni (MI), già teatro dell’ultimo Italian Bowl e della bellissima finale dell’EFL Bowl 2018 tra Seamen Milano e Potsdam Royals. Il Comitato Organizzatore è già da qualche settimana all’opera per regalare agli azzurri e a tutti gli appassionati di football americano una degna cornice per questa semifinale continentale. “Siamo entusiasti del fatto che sarà la Fidaf ad ospitare questo grande evento, importante momento di promozione per il football americano europeo di massimo livello – ha commentato Pierre Trochet, Direttore Sviluppo della Federazione Francese, “Faremo tutto il possibile per consentire ai nostri fan di seguirci allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Fidaf e FFFA condividono una lunga esperienza nel campo delle competizioni europee”. Grande soddisfazione anche da parte di Fabio Tortosa, responsabile delle relazioni internazionali all’interno del Consiglio Federale: “La Federazione sta continuando a lavorare con impegno per valorizzare l’intero movimento anche agli occhi del football internazionale. Con l’organizzazione dei Campionati Europei U19

di Bologna l’Italia ha alzato l’asticella, diventando un modello per tutti; la recente partnership con la Canadian Football League ha ampliato ancor più i confini e oggi possiamo dire, con orgoglio, di rappresentare un punto di riferimento per l’intero movimento al di fuori degli Stati Uniti. Poter giocare in casa una semifinale europea è un sogno che diventerà realtà il prossimo 2 agosto e, malgrado la concomitanza con i tanti appuntamenti dei Giochi Olimpici di Tokyo e la data non proprio “felice”, ci auguriamo di riuscire a riempire le tribune dello Stadio Breda con migliaia di appassionati”.

Ma non è finita qui: incassato questo successo, la Fidaf si è rimessa subito al lavoro su un altro, ambizioso progetto…stay tuned!