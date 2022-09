Fidaf. Countdown per i biglietti dell’Italian Bowl!

Tutte le info sui biglietti per le finali dei campionati tackle di Prima e Seconda Divisione e per la semifinale del Campionato Europeo tra Italia e Francia, acquistabili sul portale Do It Yourself a partire dalla mezzanotte di domenica 13 giugno. Posti limitati!

A partire dalla mezzanotte di domenica 13 giugno, sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per il 40° Italian Bowl, in programma il 17 luglio allo Stadio Garilli di Piacenza, nonché per il XXVIISilver Bowl (la finale del Campionato di Seconda Divisione) di venerdì 16 luglio e per la semifinale del Campionato Europeo di Gruppo A, l’attesissima sfida tra Italia e Francia, prevista per sabato 7 agosto. Ad occuparsi della prevendita il portale Do It Yourself (DIY) dove troverete, all’apertura dei ‘botteghini’ online, tutte le info utili relative al ticketing dell’evento ( http://bit.ly/DIY-Italian-Bowl-Weekend-2021).

Ad oggi, la capienza consentita è fortemente limitata e, per questo, i biglietti a disposizione sono meno di 900 . Noi tutti, naturalmente, ci auguriamo che la situazione migliori rapidamente ma, nel frattempo, consigliamo agli interessati di affrettarsi ad acquistare il tagliando d’ingresso per non perdersi lo spettacolo più bello dell’anno offerto dal football italiano! La Federazione sta lavorando per garantire anche questa volta un grande evento, pur nella consapevolezza delle difficoltà del momento e nel rispetto dei protocolli imposti dalle istituzioni.

La Fidaf, inoltre, ha deciso di devolvere una parte dell’incasso in beneficienza, quale segno di riconoscimento e vicinanza ad una città, Piacenza, tra le più colpite dalla pandemia e il 7 agosto, quando scenderà in campo il nostro Blue Team, avremo il piacere e l’onore di consegnare quanto raccolto nei tre eventi all’ente o alla struttura che stiamo identificando, di concerto con le istituzioni cittadine.

Questi i costi:

Venerdì 16 luglio

Ore 21.00 XXVII Silver Bowl (finale III Divisione)

Biglietto unico: Euro 20,00

Sabato 17 luglio

Ore 21.00 40° Italian Bowl (finale I Divisione)

Biglietto unico: Euro 35,00

Sabato, 7 agosto

Ore 21.00 ITALIA vs FRANCIA – Semifinale Campionato Europeo Gruppo A

Biglietto unico: Euro 35,00

Pacchetti speciali

XXVII Silver Bowl + 40° Italian Bowl – Euro 50,00

40° Italian Bowl + Italia vs Francia – Euro 60,00

XXVII Silver Bowl + 40° Italian Bowl + Italia vs Francia – euro 75,00

In ottemperanza all'art. 11 ter del DL 8 del 8/2/2007, i minori di anni 14 accompagnati da un maggiorenne pagante potranno accedere gratuitamente ritirando il biglietto presso il botteghino, nella misura massima di un minore per ciascun adulto.

Ingresso gratuito per le persone diversamente abili e loro accompagnatori.

Con DIY paghi il tuo biglietto online e lo ricevi via mail, oppure lo prenoti online o al nr. 06 0406 e lo paghi in contanti in tutti i Punti SisalPay (bar, tabacchi ed