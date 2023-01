Fidaf, definite le semifinaliste dei campionati giovanili

Weekend decisamente bagnato quello appena conclusosi, ma partite regolari ovunque e quadri playoff completati, con il passaggio in semifinale dei Guelfi Firenze sia in U15 che in U18, Seamen Milano (U15) e Giaguari Torino (U18). In Coppa Italia, sono le Aquile Ferrara e i Warriors Bologna a continuare il cammino, grazie alle vittorie su Legio XIII Roma e Redskins Verona, rispettivamente. Partiamo però dai risultati del Bowl Under 12 del Girone A, che ha visto la conferma della supremazia dei Vipers Modena, autori di due prove maiuscole sia contro i Warriors Bologna in apertura di giornata, che contro i padroni di casa della Legio XIII Roma in chiusura. Ottima la prova anche dei giovani Daemons Cernusco, che hanno venduto carissima la pelle e salutano il campionato con due sconfitte ma di misura e due ottime prove. Legio XIII e Warriors hanno chiuso il Bowl con un record di 1-1, che consolida il secondo posto dei romani e, dunque, il passaggio di turno. La prossima settimana, ultima di stagione regolare per il Girone B, a Torino e poi conosceremo i nomi delle semifinaliste anche di questo Campionato. Il turno di Wild Card in Under 15 si è chiuso con le vittorie dei Guelfi Firenze e dei Seamen Milano, a segno con identico punteggio (14 a 8) contro, rispettivamente Vipers Modena e Panthers Parma. Partite molto equilibrate, dunque, con le difese in cattedra. Guelfi e Vipers sono andati sull’8 pari nel primo quarto, per poi sbloccare il risultato nell’ultima frazione di gioco, con la segnatura dei fiorentini che ha regalato loro la semifinale. A Milano, invece, il 14 a zero del primo quarto a favore dei Seamen sembrava presagire ad una facile vittoria dei milanesi. Così però non è stato, con Parma che ha aggiustato i ranghi in difesa e bloccato ogni ulteriore tentativo di arrivare in endzone. Gli 8 punti segnati nel terzo quarto, però, non sono bastati per rimontare lo svantaggio e i Seamen hanno meritatamente conquistato la semifinale di categoria. In Under 18, ancora i Guelfi a segno, pur con qualche patema provocato da degli ottimi Grizzlies Roma, mai domi. Forti del 18 a 0 all’half time, i fiorentini infatti hanno scoperto il fianco e, dopo un terzo quarto di studio, hanno subito la parziale rimonta degli avversari, bravi a varcare due volte consecutive la endzone in poco più di 7 minuti di gioco! Senza storia, invece, il match di Torino, con i Giaguari che hanno dominato il campo in ogni reparto, chiudendo di fatto i giochi nel secondo quarto con 34 punti all’attivo contro i 6 subiti. Privi del QB titolare, i Warriors hanno fatto quello che hanno potuto in attacco, non riuscendo con la difesa mai a mettere in difficoltà gli avversari, che la prossima settimana se la vedranno per l’ennesima volta in stagione con i Leocorni Bergamo, ultimo difficilissimo ostacolo che li divide dallo Youth Bowl.

La Coppa Italia ha regalato poche emozioni, con le Aquile Ferrara che hanno avuto vita piuttosto facile contro la Legio XIII Roma, battuta per 54 a 8, e i Warriors Bologna che hanno concesso ai Redskins Verona solo un field goal, chiudendo l’incontro sul 26 a 3. Questi, dunque, i risultati ufficiali e il programma delle semifinali:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 12

Warriors Bologna vs Vipers Modena 18-40

Legio XIII Roma vs Daemons Cernusco 38-32

Daemons Cernusco vs Warriors Bologna 36-48

Vipers Modena vs Legio XIII Roma 42-8

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 (Wild Card)

Guelfi Firenze vs Vipers Modena 14-8

Seamen Milano vs Panthers Parma 14-8



Semifinali (14/15 gennaio):

Legio XIII Roma vs Guelfi Firenze

Leocorni Bergamo vs Seamen Milano





CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 Wild Card)

Guelfi Firenze vs Grizzlies Roma 18-12

Giaguari Torino vs Warriors Bologna 55-14



Semifinali (14/15 gennaio):

Redskins Verona vs Guelfi Firenze

Leocorni Bergamo vs Giaguari Torino





COPPA ITALIA (Wild Card)

Warriors Bologna vs Redskins Verona 26-3

Aquile Ferrara vs Legio XIII Roma 54-8



Semifinali (14/15 gennaio):

Seamen Milano vs Warriors Bologna

Ducks Lazio vs Aquile Ferrara