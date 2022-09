Fidaf. Football-spettacolo da domani al Vigorelli! (Video)

Dopo la pausa natalizia, il football italiano torna in campo per lo spettacolo di chiusura del campionato femminile e di quelli giovanili. Appuntamento al Velodromo Vigorelli di Milano a partire da domani alle ore 11.00.

Il primo weekend del nuovo anno sarà illuminato da un doppio, grande evento per il football made in Italy, che al Velodromo Vigorelli incoronerà i nuovi Campioni d’Italia U13, U16, U19 e le regine del football femminile.

Si comincia domani alle 11.00 con le semifinali del Campionato U13. Su due campi, in contemporanea, potremo assistere alle sfide tra Gladiatori Roma e Giaguari Torino e tra Daemons Cernusco e Rhinos Milano. I romani (unico team laziale rimasto in gara nei tornei giovanili) hanno dominato il Girone C, vincendo tutte e 6 le sfide della stagione regolare, forti di un roster solido e di individualità decisamente interessanti.



I Giaguari sono arrivati allo Youth Bowl con all’attivo 3 vittorie e 3 sconfitte in regular season e il secondo posto nel Girone A, dietro ai Rhinos. L’accoppiamento di queste semifinali, deciso per sorteggio, ci offrirà anche un “derby”, quello lombardo tra Daemons (6 a 0 per loro in regular season) e Rhinos (5-1 il loro score) e siamo certi che l’atmsofera sugli spalti, a prescindere dal meteo, sarà…caldissima! Impossibile, data la giovanissima età dei partecipanti, parlare di “peso dei gironi” e fare pronostici: vincerà chi riuscirà a commettere meno errori, a restare concentrato ed a eseguire con precisione gli schemi dei coach, presenze quanto mai fondamentali in questa categoria. Alle 14.00, il kick off della finalissima che assegnerà il primo scudetto del weekend.

Il tempo di festeggiare i primi Campioni d’Italia, ed ecco che alle 18.30 in campo scenderanno le “valkirie” del football italiano per il Rose Bowl, la finale del Campionato Femminile, mai così bello e combattuto come in questa stagione. Di fronte le Underdogs Bologna, uno dei team più esperti del panorama femminile italiano, più che avvezzo al clima di una finale, e le Apuania Unicorns, vera rivelazione del Campionato, capaci di centrare il bersaglio grosso al primo anno di attività. Da una parte la solidità di un gruppo che gioca insieme “a memoria”, dall’altro un team con il roster più lungo e completo d’Italia, rinforzato da alcune giocatrici di assoluto valore nazionale: dopo l’eliminazione, un po’ a sorpresa, delle Sirene Milano, campionesse d’Italia in carica, i valori visti in campo a Bologna e Massa parlano di un grande equilibrio tecnico-tattico, che non lascia spazio a facili pronostici. Il Rose Bowl, quest’anno, sarà uno spettacolo da non perdere!

Domenica, palcoscenico interamente dedicato allo Youth Bowl dei “Millenials”, con le finalissime dei Campionati U16 e U19. In campo, presenza dominante della Lombardia, con 3 squadre finaliste su 4 e doppietta Seamen Milano, arrivati sin qui a punteggio pieno in entrambe le categorie. Skorpions Varese e Giaguari Torino, però, non saranno al Vigorelli a fare le comparse: i varesini, che a roster vantano diversi nomi noti, malgrado la giovane età, protagonisti degli ultimi, vincenti, campionati di flag football, hanno dimostrato infinita tenacità, oltre che un bagaglio tecnico di assoluto valore e sottovalutarli sarebbe un errore madornale.



Lo stesso vale per i Giaguari: non ingannino le due sconfitte subite contro i marinai nella stagione regolare, perché i torinesi hanno dimostrato di saper tenere testa a qualunque avversario inclusi i Campioni d’Italia in carica, che contro di loro hanno dovuto faticare parecchio. A ben guardare, sembra tuttavia molto difficile che i Seamen possano lasciare il Vigorelli senza l’ennesimo trofeo da esporre in bacheca…con due frecce al proprio arco e giocando praticamente in casa, la Milano blue-navy tenterà l’impresa e per impedirglielo serviranno gambe, cervello e cuore!

Questo il programma e i link alle dirette streaming che, come sempre, sarà garantita dalle telecamere di Fidaf TV:

SABATO 4 GENNAIO

Ore 11.00 Semifinali Campionato U13

Gladiatori Roma vs Giaguari Torino

Daemons Cernusco vs Rhinos Milano

Ore 14.00 Finali 1°-4° posto Campionato U13

Diretta streaming su Fidaf TV, con commento tecnico a cura di Luca Cova e Manfredi Leone:





Ore 18.30 ROSE BOWL (Finale CIFAF)

Underdogs Bologna vs Apuania Unicorns

Diretta streaming su Fidaf TV, con commento tecnico a cura di Marc Taccone e Roberto Giani:

DOMENICA 5 GENNAIO

Ore 14.00 Finale Campionato U16

Seamen Milano vs Skorpions Varese

Link allo streaming:

Ore 18.30 Finale Campionato U19

Seamen Milano vs Giaguari Torino

Diretta streaming su Fidaf TV, con commento tecnico di entrambe le finali a cura di Matteo Mangione, Domenico Carroli e Lorenzo Vezzoli. Interviste dal campo curate da Manfredi Leone.





Come sempre, inoltre, sarà possibile seguire i risultati LIVE tramite la web app federale Gameday: https://gameday.fidaf.org/

Biglietterie aperte nei seguenti orari:

Sabato 4 gennaio, a partire dalle 9.30

Domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 12.30

Prezzi: Giornaliero €10,00 + diritti di prevendita - Abbonamento (2 gg) €15,00 + dpp

Ingresso gratuito per Under 10 e spettatori con disabilità

Ph. Credits: CUBO Photography