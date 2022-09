Fidaf. La strada per le semifinali passa dalla Week 10

Ultima giornata di regular season in Prima Divisione e partite decisive per completare il tabellone delle semifinali. Dolphins chiamati all’impresa contro i Seamen, Warriors e Ducks costrette a vincere tenendo d’occhio il risultato di Milano. I Rhinos chiudono la stagione salutando il proprio pubblico al Vigorelli, dove affronteranno i Panthers.

La stagione regolare del Campionato Italiano di Prima Divisione si chiuderà questo weekend, con la disputa della decima giornata e la definizione del tabellone Play Off. Due ancora i posti disponibili, con Panthers Parma e Seamen Milano già qualificate in virtù del primo e secondo posto in classifica. Dietro è ancora bagarre, come lo è stato per tutta la stagione: con i Guelfi Firenze a riposo e ‘alla finestra’, forti delle due vittorie consecutive nelle ultime due giornate e di un record finale di 4-4, tutto dipenderà dai risultati delle partite di sabato. Alle 16.00, a Bologna, i Warriors riceveranno in casa i Ducks Lazio: entrambe sono costrette a vincere, ma potrebbe anche non bastare. Due ore dopo, alle 18.00, infatti, i Seamen Milano affronteranno al Vigorelli i Dolphins Ancona: se Milano vince, in semifinale ci andranno Guelfi e la vincente del match di Bologna. Se ai Dolphins riuscisse l’impresa di battere i Campioni d’Italia in carica, in esterna, allora sarebbero proprio i dorici a festeggiare e per la quarta piazza si guarderà al risultato di Warriors vs Ducks e, se Roma dovesse vincere, ne farebbero le spese i fiorentini.

Domenica, sempre al Vigorelli di Milano, si giocherà invece Rhinos vs Panthers, unica partita il cui esito non cambierà nulla in classifica. I rinoceronti, attualmente al settimo e ultimo posto nel ranking, giocheranno per l’onore e per salutare i propri tifosi, finalmente presenti allo stadio, le pantere parmensi per chiudere in modo perfetto la regular season e affrontare i Play Off da leader indiscussi.

Insomma…sarà un altro weekend da seguire con attenzione, sia dal vivo per chi riuscirà ad entrare nei vari stadi, sia come sempre via streaming, grazie alle dirette offerte dalle squadre. Troverete approfondimenti e link ai seguenti indirizzi:

Approfondimenti sul sito di Prima Divisione: https://1divisione.fidaf.org/

Palinsesto dirette streaming su LIVE ZONE: https://1divisione.fidaf.org/live-zone/

Risultati LIVE e link diretti agli streaming: gameday.fidaf.org

Ecco il programma:

CAMPIONATO ITALIANO PRIMA DIVISIONE – Week 10

Sabato, 19 giugno

h. 16.00 Warriors Bologna vs Ducks Lazio

h. 18.00 Seamen Milano vs Dolphins Ancona

Domenica, 20 giugno

h. 12.00 Rhinos Milano vs Panthers Parma

Ph. Credits: @Giulio Busi