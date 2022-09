Fidaf. Leoni ed Elephants al Nine Bowl!

Il campo ha dato il suo verdetto: saranno Leoni Basiliano ed Elephants Catania a contendersi il titolo nel XXI Nine Bowl, in programma a Cecina (LI) il prossimo 24 luglio. Battuti, rispettivamente, Giants Bolzano (9-0) e Pretoriani Roma (36-11).

L’atto finale dei play off in CIF9, ovvero le finali di Conference, hanno assegnato il titolo di Campione della North Conference ai Leoni Basiliano e quello della South Conference agli Elephants Catania. Saranno dunque queste le due squadre che si affronteranno nel XXI Nine Bowl, la finalissima del Campionato Italiano a 9 giocatori – Trofeo Paolo Crosti.

Punteggio risicato quello tra Leoni e Giants, con le difese a farla da padrone e risultato sbloccato da un field goal di Luca Scarpolini poco dopo l’inizio del terzo quarto di gioco. Sarà lo stesso Scarpolini a replicare con altri due calci tra i pali nell’ultima frazione di gioco per il 9 a 0 che spedisce i Leoni in paradiso e i Giants all’inferno. Endzone inviolate, dunque, e vera battaglia di nervi, oltre che tecnica in campo, per tutta la durata dell’incontro, con lo special team friulano assoluto protagonista di giornata.

Ben diversa la partita tra Elephants Catania e Pretoriani Roma, giocata sotto il sole cocente delle 13.00 e con i siciliani che hanno avuto nel ‘veterano’ Enrico Lombardi l’arma in più per scardinare la difesa dei romani: tre i TD personali di questo atleta nelle prime due frazioni di gioco, con i Pretoriani capaci di rispondere solo con un field goal ad opera di Alessandro Di Giorgio. Maggiore equilibrio nel terzo quarto, con entrambi gli attacchi che sbattono letteralmente contro il muro difensivo degli avversari, ma ancora Elephants a punti con un field goal di Edoardo Gulisano. I catanesi salgono definitivamente in cattedra nell’ultima frazione di gioco, con un gran TD pass di Francesco Aronica su Gulisano e poi con una corsa da 36 yard dello stesso QB siciliano. Ai Pretoriani l’atto finale del match, con Diego Ianniello che manda in endzone J. Assogna e poi trasforma da due punti, sempre su passaggio, per il 36 a 11 che chiude la partita e consegna l’ultimo biglietto per il Nine Bowl agli Elephants.

Ricordiamo dunque che la finale di questo avvincente Campionato, l’edizione nr. 21 del Nine Bowl, si giocherà allo Stadio Loris Rossetti di Cecina il prossimo 24 luglio.

