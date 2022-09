Fidaf. Niente da fare per i Ducks: Seamen in finale

Altri casi di positività tra i Ducks Lazio, sottoposti questa mattina ai test di controllo dell'ASL di fine quarantena. La squadra è dunque definitivamente costretta a rinunciare al sogno Italian Bowl. Seamen Milano in finale contro i Panthers il 17 luglio.

Non c'è tregua per i Ducks Lazio che questa mattina, chiamati dall'ASL di competenza a Roma per i controlli di fine quarantena e con già il biglietto del treno in mano per il viaggio a Milano, sono stati costretti al definitivo forfait. Altri casi di positività all'interno della squadra, come si temeva, hanno reso inevitabile la decisione da parte della dirigenza, che ha provato fino all'ultimo a regalare ai propri atleti il sogno dell'Italian Bowl.

Annullata dunque la semifinale in programma questa sera a Sesto San Giovanni (MI), saranno i Seamen Milano a disputare la finalissima del Campionato di Prima Divisione il prossimo 17 luglio, contro i Panthers Parma e, dunque, a difendere il titolo vinto nel 2019 e a rincorrere il record del quarto scudetto consecutivo.

Il nostro pensiero va agli atleti, ai dirigenti e ai tifosi della squadra romana: che questa grande delusione non spenga il vostro entusiasmo e la certezza di aver disputato una grande stagione!