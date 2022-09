Fidaf. Seconda divisione & Cif9: 61 squadre in gara

Il football italiano conferma i propri “numeri”, con 70 squadre senior complessivamente al via nei 3 campionati tackle. Sabato scorso, a Roma, definiti gironi e modalità operative dei tornei di Seconda Divisione e CIF9.

Nove squadre in Prima Divisione, 21 in Seconda e 40 nel Campionato a 9 giocatori (CIF9): sono questi i numeri del football italiano formato Senior che, in sostanza, confermano quelli della passata stagione. “Sono soddisfatto”, ha commentato sabato Fabio Tortosa (Presidente della Commissione Campionati e Gare della Fidaf), a margine della doppia riunione pre-campionato riservata ai team di Seconda Divisione e Cif9. “Malgrado la non certo felice situazione economica italiana, siamo riusciti a riconfermare i numeri della passata stagione e questo può già considerarsi un successo. Sono sicuro che avremo degli ottimi campionati”.

Nuova formula per la Seconda Divisione, con le 21 squadre suddivise in 3 maxi-gironi da 7 in base al ranking 2019, e la formula del “tutto contro tutti” con partite di sola andata, cui si aggiungeranno due incontri “ad orologio” (sempre tra squadre dello stesso girone e sempre in base al ranking dello scorso anno). Il campionato prenderà il via il weekend del 29 febbraio e saranno 8 le partite di “regular season”. Accederanno ai playoff le prime 4 squadre classificate di ciascun girone, con passaggio diretto al secondo turno per le prime di ciascun ranking e per la migliore seconda classificata. Le altre squadre si affronteranno nel turno di wild card. Finale scudetto sabato 4 luglio.

Questi i gironi:

GIRONE A

Lions Bergamo

Skorpions Varese

Bengals Brescia

Gorillas Varese

Braves Bologna

Pirates Savona

Frogs Legnano

GIRONE B

Daemons Cernusco

Saints Padova

Aquile Ferrara

Hammers Monza e Brianza

Vipers Modena

Redskins Verona

West Coast Raiders Toscana

GIRONE C

Hogs Reggio Emilia

Mastini Verona

Red Jackets Sarzana

Mastiffs Canavese

Cavaliers Castelfranco

Sentinels Isonzo

Islanders Venezia

Sei le “new entry” di questo Campionato: Redskins Verona, Campioni d’Italia CIF9, Lions Bergamo (retrocessi dalla Prima Divisione), Pirates Savona, Islanders Venezia, West Coast Raiders Toscana e Frogs Legnano (tutti team che hanno deciso di passare al football a 11, dopo una parentesi più o meno lunga in quello a 9).

Il campionato cadetto perde, invece, tre protagoniste delle ultime stagioni: Pretoriani Roma, Blue Storms Busto Arsizio e Sharks Palermo hanno deciso di fare un passo indietro e ripartire dal CIF9, con i siciliani che, insieme ai Cardinals, daranno vita ad un nuovo team, gli Eagles United.

Quaranta le formazioni al via nel Campionato Italiano a 9 giocatori, tre in meno rispetto alla passata stagione. Nove i gironi e Italia rappresentata da nord a sud. Oltre ai team già citati, la Fidaf da il benvenuto agli Steel Bucks Caserta, team di nuova affiliazione. Novità anche per i Broncos Faenza, che dopo l’avventura condivisa con i Titans, hanno deciso di affrontare questo campionato da soli, e per i Guelfi Firenze, che oltre al team vice-campione d’Italia in Prima Divisione, quest’anno per la prima volta schiereranno anche una formazione in CIF9: i Guelfi Neri.

Regole invariate rispetto alla passata stagione, con il kick off fissato nel weekend del 22/23 febbraio e stagione regolare che proseguirà fino al 16-17 maggio. I gironi da 4 affronteranno partite di andata e ritorno, mentre quelli da 5 giocheranno le ultime due partite di regular season ‘ad orologio’. Ai Playoff andranno le prime 24 squadre classificate (le prime due di ogni girone oltre alle 4 migliori terze classificate), suddivise come da tradizione in due Conference separate: Nord e Sud, ciascuna con 12 teste di serie. Per ogni Conference, poi, le prime 4 squadre andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre 8 si affronteranno nel turno di Wild Card.

Questi i gironi:

GIRONE A

Crusaders Cagliari

Eagles United Palermo

Elephants Catania

Sirbons Cagliari

GIRONE B

Achei Crotone

Briganti Napoli

Eagles Salerno

Mad Bulls Barletta

Navy Seals Bari

GIRONE C

Figthing Ducks Roma

Legio XIII Roma

Minatori Cave

Pretoriani Roma

Steel Bucks Caserta

GIRONE D

Grifoni Perugia

Guelfi Neri (farm team Guelfi Firenze)

Steelers Terni

Trappers Cecina

GIRONE E

Angels Pesaro

Broncos Faenza

Buccaneers Comacchio

Titans Romagna

GIRONE F

Alligators Rovigo

Doves Bologna

Hurricanes Vicenza

Ravens Imola

GIRONE G

29ers Alto Livenza

Leoni Basiliano

Mexicans Pederobba

Muli Trieste

Thundes Trento

GIRONE H

Blue Storms Busto Arsizio

Predatori Golfo del Tigullio

Rams Milano

Wolverines Piacenza

GIRONE I

Alfieri Asti

Bltiz Balangero

Lancieri Novara

Razorbacks Piemonte

Vikings Cavallermaggiore

Finale del Campionato di CIF9 venerdì 3 luglio.

A breve sarà possibile consultare il calendario ufficiale sul sito web federale: https://www.fidaf.org/campionati/.