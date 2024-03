Filomena Spilotro vince il premio Pizza Pic Awards a Diamante

Ogni occasione è buona per aggiungere fama e consensi e così Filomena Spilotro, bella e brava pizzaiola di Carlopoli, ai piedi della Sila catanzarese, anche in questo 2024 continua a fare incetta di premi dopo essere stata eletta artista moderna 2024 e aver ottenuto 2 pennelli sul magazine on line L'Arcimboldo.

Conosciuta ed apprezzata ovunque sia andata a mettersi alla prova e sperimentare la sua arte basata sull’estro e l’empatia, la Spilotro è stata invitata al premio “Pizza Pic Awards” di Diamante sulla costa tirrenica cosentina. Un’occasione, fra l’altro, per partecipare fattivamente alle iniziative solidali dell’associazione Noi per Filippo ODV con una cena cui hanno aderito tantissimi pizzaioli da tutta Italia.

A Filomena Spilotro, che sempre in questo fortunato mese di febbraio 2024, insieme al suo bel locale, ha ricevuto tantissimi apprezzamenti nell’articolo uscito sul Giornale della Pizza, è stata riconosciuta gratitudine come personalità italiana (nel suo caso per aver saputo esaltare l’arte bianca degli impasti) che ha offerto il suo impegno professionale al servizio del cibo e della ristorazione.

“Non so che dire – ha dichiarato ancora una volta emozionata e sorpresa come se fosse la prima volta – sono contenta. E’ stato un onore ricevere questo riconoscimento tutto calabrese. Mi sembra doveroso – ha aggiunto Spilotro - ringraziare il presidente Matellicani e la sua associazione Movimento Pizzaioli Italiani che mi ha consentito di essere premiata nella mia amata terra calabra”.

“La Calabria – conclude Filomena - è la terra dove sono nata e cresciuta, regione ancora capace di offrire prodotti genuini che mi permettono di dare alle pizze che preparo un tocco di unicità e autenticità”.