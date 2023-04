Five Padel Cup di Montecarlo, ecco i vincitori

Con la serata benefica al Twiga di Monte Carlo, dove era presente anche il padrone di casa Flavio Briatore, si è conclusa la prima edizione della Heroe’s Five Padel Cup, il grande torneo evento esclusivo e inclusivo che ha visto insieme nel Principato di Monaco grandi atleti, manager, VIP e giovani promesse.

La coppia Jimmy Ghione e Alessandro Lupi si è classificata al primo posto della Champions Padel Cup, che ha portato in campo, questa volta con la racchetta, grandi stelle del calcio come gli italiani Dario Marcolin, Beppe Signori, Eusebio Di Francesco, Luigi Di Biagio, Stefano Mauri, Pierluigi Casiraghi, Fernando Orsi e i francesi Sébastien Squillaci e Gaël Givet, giocatori oggi del club monegasco Barbagiuans, fondato da Alberto di Monaco e guidato dal giovane nipote Louis Ducruet che ha preso parte all’evento portando i suoi saluti al Tennis Club di Eze, dove si sono svolti i cinque tornei.

Vincitori delle altre competizioni sono: Dorian Navarro e Gaël Givet per For All Padel Cup, Federica Gottardi e Carlotta Gambaro per Women Padel Cup, Sandro Scagnoli e Salvatore Ferri per Business Padel Cup, mentre Niccolò Coppola e Tiago Monteiro De Abreu per Generation Z Padel Cup, una nuova vittoria per la coppia di giovani romani dopo quella del contest di Radio Z che ha permesso loro di partecipare all’evento di Monte Carlo.

Tra gli appassionati di padel presenti alla prima edizione di Five Padel Cup anche gli ex calciatori Gianluca Zambrotta e Sébastien Frey, l’agente FIFA Stefano Antonelli e quattro grandissime campionesse: Chiara Pappacena, numero 1 della classifica italiana del padel e numero 67 a livello mondiale, e Giorgia Marchetti, Emily Stellato e Giulia Sussarello, giocatrici italiane che negli ultimi tempi si sono messe particolarmente in risalto.

Il progetto inclusivo e le iniziative charity

Nato dalla sinergia tra le diverse realtà del Gruppo BSG Srl - la storica centrale media indipendente, Padel Media Communication ed Excellere, settore dedicato agli eventi – la Five Padel Cup, supportata da Sky Sport e RTL 102.5, ha celebrato l’universalità di questo sport dove l’inclusività, le nuove leve e i tornei femminili sono state al centro. Con For All Padel Cup 8 atleti in carrozzina, uomini e donne tra i 30 e i 60 anni, si sono confrontati – sotto la guida di Roberto Agnini Direttore Tecnico sezione padel del Circolo Canottieri Aniene di Roma e allenatore padel in carrozzina -in una disciplina che inizia ad avere una sua storia anche in Italia e che ha tutte le carte in regola per diventare uno sport dal valore sociale e agonistico, con il sogno di una nazionale che possa rappresentare l’Italia nel mondo. Presente anche il Movimento Padel Femminile, un’associazione sportiva nata nel 2019 a Bologna con lo scopo di sostenere l’aggregazione femminile (già circa 600 le atlete coinvolte) e le attività benefiche. Il ricavato dell’asta solidale della cena di gala al Twiga – a cui hanno partecipato sponsor e ospiti della serata - è stato devoluto alle ONLUS sostenute dall’iniziativa: Fight Aids Monaco, ONG fondata dalla Principessa Stéphanie nel 2004 e Fondazione Heal che supporta il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.

L’annuncio di Padel Best Expo 2024

Nell’aprile 2024 l’appuntamento è con la prima edizione di Padel Best Expo 2024, il progetto espositivo B2B e B2C che porterà nel centro congressi Grimaldi Forum di Monte Carlo tutte le novità della disciplina sportiva che unisce senza distinzione di genere, età e competenza, grazie alla sua trasversalità, diventando sempre più non solo un fenomeno agonistico ma anche di aggregazione e promozione sociale. L’annuncio della nuova manifestazione è stato dato durante la conferenza stampa di apertura di Heroe’s Five Padel Cup, con grande entusiasmo e soddisfazione di Roberta Ceccarelli e Sandro Scagnoli, rispettivamente COO e Project Manager di Padel Best Expo: “Siamo orgogliosi di intraprendere questa nuova avventura che metterà sotto i riflettori tutte le novità e le opportunità dal mondo padel. L’evento internazionale si terrà ad aprile 2024, a ridosso del Rolex Monte Carlo Master e in quel periodo, in base ai dati raccolti, ci saranno oltre 130 mila visitatori importanti per la manifestazione. Il Centro Congressi del Principato di Monaco sarà la location, una scelta strategica in quanto posizione centrale rispetto ai Paesi in cui il padel è in forte ascesa, come Belgio, Olanda, Francia e ovviamente Italia, una disciplina che sul suolo nazionale a fine 2022 contava 1 milione di praticanti abituali, un numero che continua a crescere coinvolgendo giocatori di ogni fascia d’età”.