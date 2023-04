Flag Football: esperienza positiva per i Crusaders ospiti della Legio XIII

CAGLIARI, 24 APRILE 2023 - Gaudio, magnificenza, stupore e divertimento. I baby crociati trascorrono a Roma una giornata indimenticabile con i pari età della Legio XIII, società ospitante del primo bowl di flag football stagionale. Ma addirittura riattraversano il Tirreno meditando sulla vincita ottenuta ai danni dei Legionari, talmente inebriante da essere complicato raccontarla ai compagni di classe; è indubbio però che si faranno capire. A bordo campo rimangono senza parole i due tecnici Sergio Andrea Meloni e Tim Tobin, con Riccardo Pili in versione aiuto arbitro. Ancor di più il presidente Emanuele Garzia e la dirigente fotografa Giulia Congia perché si è manifestato un piccolo capolavoro a neanche due mesi dalla costituzione del team.

Ai cinque giocatori originari Ettore Spiga, Emanuele Mattia Loche, Riccardo Cosseddu, Vittoria Brigitte Passiu Basciu, Giovanni Pisu, si è aggiunto, nell’ultima settimana, Marco Loi e poi, sorpresa delle sorprese, grazie ad una deroga, ha potuto esordire il piccolo Alessandro Meloni (figlio di Giulia e di Sergio Andrea), di appena sei anni, che ha dato manforte all’attacco.

Amorevole l’accoglienza da parte della franchigia romana che ha coccolato e riverito il team crociato grazie all’operatività di tante mamme che hanno garantito un buffet da mille e una notte capace di rigenerare i protagonisti tra un match e l’altro. Ma l’aspetto più importante da sottolineare è la grande sportività che ha caratterizzato l’atteggiamento di tutte le squadre riversatesi al Totti Sporting Club.

“Dire che siamo soddisfatti è limitativo – risalta Emanuele Garzia – perché ci siamo resi conto di come i nostri under 13 migliorassero a vista d’occhio al cospetto di avversari che praticano da almeno tre anni. Prima hanno commesso ingenuamente degli errori macroscopici dettati da emozione e inesperienza; man mano che giocavano hanno appreso ulteriori dinamiche del flag, centrando in pieno l’obiettivo. Complimenti ai coach Meloni, Tobin. Tutti quanti si meritano un bravo. Sono stati eccezionali, con le corse, Riccardo Coseddu e Marco Loi. Il qb Ettore Spiga ha ingranato alla grande dopo un inizio confusionario. Ficcanti anche i contributi di Giovanni Pisu, commoventi e generosi quelli di Emanuele Mattia Loche e di Alessandro Meloni. Come da pronostico è stata Vittoria Brigitte Passiu Basciu che ha fatto la differenza sia nell’end-around, sia negli hand-off. Ho visto complessivamente una bella squadra capace di esprimersi in maniera spumeggiante”.

CAMPIONATO FLAG JUNIOR ENTRY U13

GIRONE F

BOWL 1

ROMA – Totti Sporting Club - Via Luigi Pernier, 92 - 23/04/2023 - Ore 11:00 – 13:45

LEGIO XII 26

CRUSADERS CAGLIARI 12





CRUSADERS CAGLIARI 40

LEGIONARI ROMA 18





ANCHE LA SCONFITTA NON È PER NULLA AMARA

La motivazione prima di ogni altra cosa, anche se l’ansia è predominante soprattutto negli attimi che precedono l’inizio della contesa contro l’esperta Legio XIII che ovviamente esercita sin dall’inizio la supremazia territoriale. Ma grazie ad un intercetto, il neo tesserato Marco Loi sigla il primo storico touchdown crociato. “Anche nel prosieguo hanno mostrato di essere all’altezza degli avversari – chiosa Sergio Andrea Meloni – che però sono stati molto più concreti in fase realizzativa. A mio avviso la gara è stata equilibrata per tre quarti e solo nell’ultimo intertempo i padroni di casa hanno preso il largo. Nonostante il passivo la nostra soddisfazione è stata grande soprattutto perché i ragazzi hanno dimostrato di divertirsi e aver colto le sfaccettature di questo fantastico sport”.

Dopo essersi abbondantemente rifocillati con le leccornie offerte dagli ospitanti, i piccoli Cru se la vedono contro i Legionari squadra composta da giocatori più giovani. I cagliaritani fanno la differenza in quanto molto più preparati sotto il punto di vista atletico con Brigitte, Marco e Riccardo che corrono all’impazzata su tutte le zone del campo siglando svariati touchdown. “Il 40-18 conclusivo – aggiunge l’ex qb della senior - indica discreta capacità dei ragazzi di gestire e organizzare la partita. Al mio fianco Tim Tobin è stato prodigo di consigli, manifestando grande contentezza ma anche sorpresa per i notevoli miglioramenti dei ragazzi”.

CALENDARIO FLAG JUNIOR ENTRY UNDER 13FIDAF 2023 GIRONE F

BOWL 1

Roma, 23 aprile 2023

Orario Team casa VS Team ospite Risultato

Legio XIII Roma VS Sirbons Cagliari 39 - 04

Legionari Roma VS Crusaders Cagliari 18 - 40

Crusaders Cagliari VS Legio XIII Roma 12 - 26

Sirbons Cagliari VS Legionari Roma 19

BOWL 2

Cagliari, 6 maggio 2023

Orario Team casa VS Team ospite Risultato 11:00 Sirbons Cagliari VS Legio XIII Roma 0:0 12:10 Crusaders Cagliari VS Legionari Roma 0:0 14:10 Legionari Roma VS Sirbons Cagliari 0:0 15:20 Legio XIII Roma VS Crusaders Cagliari 0:0

BOWL 3

Roma, 13 maggio 2023

Orario Team casa VS Team ospite Risultato 11:30 Legio XIII Roma VS Legionari Roma 0:0 12:45 Legionari Roma VS Legio XIII Roma 0:0

BOWL 4

Cagliari, 20 maggio 2023

Orario Team casa VS Team ospite Risultato 16:30 Crusaders Cagliari VS Sirbons Cagliari 0:0 17:40 Sirbons Cagliari VS Crusaders Cagliari 0:0





Nella foto di Giulia Congia il team al completo dei Crusaders ospiti della Legio XIII