Flag under 13: da oggi Crusaders a Grosseto per le finali scudetto under 13

CAGLIARI, 2 GIUGNO 2023 - TANTI BRIVIDI PER LA FASE FINALE UNDER 13

Questa mattina comincia l’epilogo di un campionato under 13 dove i crociatini, sorprendentemente, si trovano a combattere assieme con le migliori sette compagini a livello nazionale.

Già dalle otto del mattino, ospiti della Fattoria La Principina di Grosseto, storico quartier generale del flag football tricolore, dovranno trovare la giusta concentrazione per domare le offensive dei Panthers Parma. Seguiranno altre due sfide (vedere schema in basso) con le altre componenti del girone A tra cui i Seamen Milano e la Legio XIII Roma, l’unica squadra conosciuta dai cagliaritani che li ha superati sia all’andata, sia al ritorno nel girone F della fase regolare.

La formazione è quasi al completo, mancheranno solo la settenne Melissa Pedditzi ed Emanuele Mattia Loche. Il tecnico Sergio Andrea Meloni non si pronuncia, ma in questi ultimi frenetici giorni ha preparato a dovere i suoi ragazzini che solo all’ultimo momento hanno appreso del passaggio di turno come migliore seconda.

Della comitiva presente in Toscana fanno parte anche Nicola Polese, defensive coordinator della senior, il più forte ricevitore sardo di tutti i tempi Matia Pisu (i suoi figli Giovanni e Benedetta saranno protagonisti in campo), la dirigente e fotografa Giulia Congia e ovviamente il presidente Emanuele Garzia che a poche ore dall’esordio dei suoi beneamati pargoli rilascia una breve dichiarazione: “Siamo qui a Grosseto per divertirci, se arrivasse anche il risultato saremmo ancora più contenti; i ragazzini sono carichi e determinati, vogliono togliersi qualche sassolino dalla scarpa, vedremo cosa dirà il campo”.

Sabato si gioca la fase decisiva: in base al piazzamento si sfiderà una delle quattro squadre dell’altro girone formato da Vipers Modena, Giaguari Torino, Elephants Catania e i campioni d’Italia in carica Rams Milano.

Sarà possibile seguire i risultati LIVE collegandosi al sito: https://italia.fidaf.org/ffj/

LA SQUADRA

GIOCATORI

Ettore Spiga numero maglia 1, Riccardo Cosseddu 10, Vittoria Brigitte Passiu Basciu 11, Matteo Murgia 12, Alessandro Meloni 13, Carlotta Palmas 27, Marco Loi 33, Giovanni Pisu 36, Benedetta Pisu 80, Riccardo Loi.

STAFF

Emanuele Garzia (presidente)

Sergio Andrea Meloni (responsabile under 13)

Giulia Congia (dirigente-fotografa)

Matia Pisu (aiuto allenatore)

Nicola Polese (aiuto allenatore)

CALENDARIO FLAG JUNIOR ENTRY UNDER 13 FIDAF

GROSSETO 2023 - THE FINALS

FASE A GIRONI - 2 GIUGNO 2023

08:00

Under 13

Panthers Parma

Crusaders Cagliari

–

–



Under 13

Vipers Modena

Rams Milano

–

–



09:15

Under 13

Seamen Milano

Legio XIII Roma

–

–



Under 13

Giaguari Torino

Elephants Catania

–

–



11:00

Under 13

Legio XIII Roma

Panthers Parma

–

–



Under 13

Elephants Catania

Vipers Modena

–

–



12:15

Under 13

Seamen Milano

Crusaders Cagliari

–

–



Under 13

Giaguari Torino

Rams Milano

–

–



16:30

Under 13

Crusaders Cagliari

Legio XIII Roma

–

–



Under 13

Rams Milano

Elephants Catania

–

–



17:45

Under 13

Panthers Parma

Seamen Milano

–

–



Under 13

Vipers Modena

Giaguari Torino

–

–



FASE FINALE - 3 GIUGNO 2023

08:00

Under 13 – Q3

3° GIRONE A

4° GIRONE B

–

–



Under 13 – Q4

3° GIRONE B

4° GIRONE A

–

–



09:15

Under 13 – Q1

1° GIRONE A

2° GIRONE B

–

–



Under 13 – Q2

1° GIRONE B

2° GIRONE A

–

–



10:45

Under 13 (5°-6°)

VINCENTE Q3

VINCENTE Q4

–

–



Under 13 (7°-8°)

PERDENTE Q3

PERDENTE Q4

–

–



13:00

Under 13 (3°-4°)

PERDENTE Q1

PERDENTE Q2

–

–



14:15

Under 13 (1°-2°)

VINCENTE Q1

VINCENTE Q2

–

–







Nella foto di Giulia Congia Riccardo Cosseddu