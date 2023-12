Francesco De Sarro è stato nominato Vicecoordinatore Provinciale di Noi Moderati

Francesco De Sarro lascia il ruolo di vicecoordinatore provinciale di Forza Italia ed accetta il medesimo incarico nel partito di Noi Moderati, la sua nomina è stata fatta dal Commissario regionale del Partito l’On Antonello Talerico: “Francesco seppur giovane ha molta esperienza nella politica territoriale, oltre ad aver fatto tutta la gavetta politica nel partito giovanile di Forza Italia, ha rivestito fino a poco tempo fa proprio lo stesso incarico assegnatogli tra le file azzurre.

A soli 24 anni è stato il Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia terme venendo eletto con quasi mille preferenze, successivamente ha affrontato la campagna elettorale alle regionali ottenendo un lusinghiero risultato di quasi 2.500 voti. Insomma un giovane – prosegue Talerico – che ha già maturato una buona esperienza in ambito amministrativo. Il suo ingresso, con la contestuale nomina, nel partito rappresenta una marcia in più per Noi Moderati soprattutto nel lametino visto il suo radicamento nel territorio. Il Dott. De Sarro si assume l’impegno di lavorare ad una fase di crescita complessiva della nostra comunità politica, anche in termini di consensi elettorali. Al giovane dott De Sarro è stato conferito il ruolo di vicecoordinatore provinciale con specifica delega alla organizzazione del partito soprattutto nel territorio lametino.

L’obbiettivo del Partito Noi Moderati è quello di ramificarsi il più possibile nei territori attraverso il coinvolgimento di figure dotate anche di esperienza politica e che hanno già ricoperto ruoli politici e/o istituzionali, in ragione del proprio consenso e riconoscimento di operatività e capacità politica-organizzativa. In tal quadro si inserisce anche la necessità di individuare e nominare coordinatori e vicecoordinatori nei diversi comuni cercando di favorire scelte condivise e collegiali.



Foto Francesco De Sarro