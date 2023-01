Germania, Greta Thunberg fermata per una seconda volta durante una protesta a Luetzerath

La polizia è intervenuta durante una manifestazioni degli ambientalisti contro l'allargamento di una miniera

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata fermata per la seconda volta a Luetzerath, in Germania, durante una manifestazione di protesta contro l'allargamento di una miniera di carbone. La polizia è intervenuta per disperdere i dimostranti che si trovano nel villaggio, da giorni teatro di scontri tra ecologisti e forze dell'ordine. Un fotografo dell'agenzia di stampa tedesca Dpa ha osservato che l'ambientalista è stata portata via da tre agenti e poi sottoposta a un controllo.