“Giallo” sul lago di Garda, avvistata la CAZZIMMA di Cupydo

Si è conclusa da pochi giorni quella che sembrava essere per il popolo napoletano e non solo, la festa più attesa e desiderata degli ultimi 33 anni.

4 giugno 2023 il Napoli è ufficialmente campione d’Italia e porta a casa il riconoscimento più ambito di sempre, il terzo scudetto.

Premio che ha scaturito un susseguirsi di festeggiamenti nelle più grandi città di tutto il mondo e pure sui social, dove l'hastag #Napoli è stato usato miliardi di volte, ed è in continua ascesa, insieme all'hastag "#cazzimma", neologismo ormai divenuto un vero e proprio must, soprattutto fra i giovani.

Da qui l’idea e forse anche l’omaggio del noto artista contemporaneo Cupydo di creare un opera che potesse rappresentare a pieno il significato di quella parola che ormai sembra essere conosciuta ed utilizzata in tutto il mondo: CAZZIMMA.

Per la prima volta in assoluto nel mondo dell’arte, l’artista introduce un termine dai forti connotati provocatori, una parola che sempre più spesso ci ritroviamo nel nostro quotidiano.

Utilizzata da sportivi, attori, influencer, chef e personaggi del mondo dello spettacolo.

Cazzimma è un’espressione napoletana, diffusa soprattutto nel lessico giovanile campano.

Essa altro non rappresenta che la ‘furbizia opportunistica’, e colui che tiene la cazzimma è propriamente un individuo furbo, scaltro, sicuro di sé, è il dritto che sa cavarsela, anche se ciò comporta scavalcare gli altri.

E di cazzimma Cupydo sembra ne abbia dovuta tirare fuori tanta, soprattutto per affermarsi in maniera preponderante in un settore così “ristretto” e a numero chiuso come quello dell’arte, che sempre più spesso pare essere riservato solo a pochi eletti. Ma lui sembra esserci riuscito e anche con ottimi risultati.

Di fatti numerose sono le gallerie d’arte contemporanea che hanno voluto scommettere sul successo di questa sua ultima opera: la CAZZIMMA BOMB.

In primis la Art Luxury Gallery di Milano per essere poi subito seguita dalla galleria Casati Arte Contemporanea di Monza, fino a fare tappa proprio sulle sponde di uno dei laghi più famosi d’Italia e nel mondo, quello di Garda.

Dove proprio nella città di Desenzano, al numero 5, della centralissima Piazza Giacomo Matteotti, la nota Galleria Daffy D’Art ha accolto nei suoi spazi le opere dell’artista dall inconfondibile passamontagna giallo.

Daffy D'Art è una Galleria esclusivamente PopArt e il nome "Daffy" deriva dal personaggio immaginario dei cartoni animati con il significato di "Pazzo". La galleria nasce nel 2021 con l'idea di poter arricchire ogni angolo di casa e o attività commerciale con un oggetto stravagante e unico nel suo genere.

Di fatti proprio su specifiche come unicità e stravaganza che le giovani galleriste, Jessica ed Angela, hanno accettato fin da subito e con estremo entusiasmo l’entrata nella loro galleria di un opera come la CAZZIMMA BOMB, che rispecchia a pieno l’identità della galleria stessa, pazza, unica e innovativa.

Appena si varca la soglia di ingresso si viene inondati da un incredibile esplosione di colori e catapultati in un universo che sembra essere uscito proprio da un cartoon.

Universo estremamente eccentrico e stimolante, in particolar modo per l’artista Cupydo, che ha trovato in questa galleria una vera oasi di creatività e innovazione, un vero e proprio luogo unico per l’espressione e l’ispirazione artistica, dove tantissimi collezionisti, artisti, turisti o semplici curiosi possono immergersi per qualche istante lasciandosi avvolgere da un atmosfera stimolante, immersa in una cornice unica e affascinante come quella del lago di Garda.