Gianni Paris: Il divieto di assistere al big match di Crotone per i tifosi giallorossi residenti nella Provincia di Catanzaro

CATANZARO 04 MARZ. - Si va verso il divieto di assistere al big match di Crotone del 13 marzo, per i tifosi giallorossi residenti nella Provincia di Catanzaro. Ciò che tutti noi temevamo comincia a concretizzarsi nel silenzio tombale della politica catanzarese.



E’ di ieri la notizia che il CASMS -Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive- organo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, chiamato a pronunciarsi dall’Osservatorio sulle gare a rischio, ha “raccomandato” al Prefetto di Crotone ed al Questore di valutare la possibilità di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catanzaro.



In sostanza l’organismo invita le Autorità ad intervenire per VIETARE LA TRASFERTA ai tifosi del Catanzaro.



I motivi del divieto sarebbero giustificati dall’accesa conflittualità tra le opposte tifoserie come se ciò costituirebbe una novità nel panorama calcistico e nella sana rivalità calcistica.



Se l’invito del CASMS dovesse essere accolto migliaia di tifosi residenti nella Provincia di Catanzaro, non potranno partecipare ad un evento che potrebbe rappresentare un momento fondamentale della stagione calcistica che sta vedendo i colori giallorossi protagonisti.



Di contro le porte sarebbero aperte alle centinaia di tifosi del Catanzaro che abitano in provincia di Crotone. Una soluzione certamente paradossale.



Come universalmente riconosciuto la tifoseria del Catanzaro ha sempre dato prova di correttezza e civiltà in ogni trasferta nei campi di tutta Italia.



Se nella partita di andata ci sono state “intemperanze” queste, come ampiamente dimostrato, sono da addebitare esclusivamente ai sostenitori del Crotone che, infatti, ha subito per i “fatti” di Catanzaro pesanti sanzioni.



Chiedo, quindi, al nostro Sindaco e al nostro Assessore allo Sport, di far sentire alta e forte la voce di Catanzaro ed evitare che una decisione ingiusta possa oltremodo penalizzare una tifoseria esemplare come quella giallorossa.





Gianni Parisi – Consigliere Comunale Gruppo Rinascita