A Girifalco una Natale vissuto nella gioia dello stare insieme

GIRIFALCO 2 GEN - “In Canto di Natale”: è stato il tema che ha accompagnato la manifestazione “Sulla vie dei presepi” nella comunità di Girifalco. Un evento di grande partecipazione che ha visto in campo le guide spirituali della comunità, don Angelo Fusto e don Francescantonio De Gori, l’amministrazione comunale, la Pro Loco, diverse associazioni e volontari.

La comunità ha vissuto il Natale in tutte le sue sfumature lungo il percorso che collega la Chiesetta dell'Addolorata a quella di San Rocco, prolungandosi su corso Teodosio.

In una bellissima atmosfera si è potuto percepire che Natale è stare insieme, è dolcezza, è luce, è guardarsi dentro, è armonia, è preghiera, è innocenza, è musica, è un nuovo inizio, è speranza, è donarsi, è il sorriso di oltre 500 bambini che hanno accolto Babbo Natale, che ha portato doni per tutti parlando con i piccoli nella sua casetta tutta di luci, giochi e addobbi. Per le strade anche trenino e i mercatini di Natale di beneficenza per devolvere il tutto ai bambini meno fortunati.

Nella cornice del centro storico cittadino, si è cercato di far vivere un Natale non solo di regali e di consumismo, ma soprattutto la bellezza del donarsi e del condividere, rivedendo i bambini di un tempo, quando giocavano e vivevano il Natale nell’armonia, accogliendo con gioia la nascita di Gesù.

Un’esperienza di comunità da ripetersi ogni anno.