Giustizia in bilico: Torino si mobilita per il crollo mortale della gru

Torino: rinvio a giudizio per cinque responsabili nel tragico crollo della gru

TORINO, 28 FEB – Un grave incidente si è trasformato in un caso giudiziario: il crollo di una gru in un cantiere edile in via Genova, avvenuto il 18 dicembre 2022 e che ha tragicamente sottratto la vita a tre operai, oggi vede cinque persone rinviate a giudizio.

La data d'inizio del processo è stata fissata per il 4 dicembre. Sulle panchine degli imputati si siederanno dirigenti e tecnici delle aziende incaricate dei lavori. Un importante capitolo di questa vicenda si chiude con il risarcimento ai familiari delle vittime, il quale ammonta a una cifra totale di un milione e mezzo di euro, condizione che ha portato al ritiro della costituzione di parte civile da parte di quest'ultimi.

Non si chiude, invece, la questione legale per un automobilista casualmente coinvolto nell'incidente, che ha riportato lesioni. Per lui, le trattative per il risarcimento sono in fase avanzata, indicate come "a buon punto".

Un presidio, organizzato dal Coordinamento 12 ottobre – un collettivo che riunisce parenti delle vittime di altre tragedie, associazioni, comitati e attivisti sindacali – si è formato davanti al palazzo di giustizia per manifestare vicinanza ai familiari e colleghi degli operai deceduti. A sottolineare la solidarietà e l'unità nel lutto, tra i presenti vi erano anche i familiari delle vittime del disastro di Viareggio. (Ansa)