Giustizia e speranza per Eitan: siglato un risarcimento milionario

L'accordo da oltre 3 milioni di euro pone fine al coinvolgimento del piccolo Eitan nel processo per il disastro del Mottarone, garantendogli un futuro economicamente sicuro.

La vicenda del piccolo Eitan, unico sopravvissuto della tragica caduta della funivia del Mottarone, si chiude con una nota di speranza. Secondo quanto riferito da Rai News, il bambino di 9 anni riceverà un risarcimento che supera i tre milioni di euro. Il tragico incidente, avvenuto il 23 maggio di tre anni fa, ha visto la perdita di 14 persone, inclusi i genitori, il fratello e i bisnonni di Eitan.

In una svolta significativa, oggi 27 febbraio, durante la seconda udienza preliminare a Verbania, l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, rappresentante di Eitan, ritirerà la richiesta di costituzione di parte civile che era stata avanzata il 17 gennaio. "La priorità era consentire ad Eitan di lasciarsi alle spalle questo capitolo il più presto possibile," ha affermato l'avvocato Ventimiglia in una nota, esprimendo grande soddisfazione per l'accordo raggiunto.

L'accordo vede il coinvolgimento di diverse entità, sia fisiche che giuridiche, e tra queste spiccano la compagnia altoatesina Leitner e Reale mutua, che hanno fornito un contributo essenziale per assicurare un avvenire economicamente stabile per il bambino. Anche Ferrovie del Mottarone, la società responsabile della gestione dell'impianto al momento dell'incidente, ha concorso al risarcimento.

Nonostante l'accordo raggiunto, l'avvocato rimarca che nessun risarcimento potrà mai compensare la perdita subita da Eitan. Tuttavia, questo passo permetterà al piccolo di concentrarsi sul suo futuro, circondato dall'affetto di parenti e amici, e di cercare una serenità infantile che, come sottolineato, non dovrebbe mai mancare nella vita di un bambino.