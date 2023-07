Grande successo per “Queen At The Opera”, lo show basato sulle leggendarie musiche dei Queen.

Grande successo per la tournée nei teatri più importanti d’Italia di “QUEEN AT THE OPERA”, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen.

Lo spettacolo ha registrato numerosi sold out in tutta Italia e un grandissimo coinvolgimento da parte del pubblico, che in ogni data ha cantato, ballato e si è emozionato sulle note della band londinese.

«Il successo di questo tour ha superato le migliori aspettative – racconta Simone Scorcelletti, produttore musicale e direttore artistico di Queen At The Opera – Questo è il frutto di anni di selezione e perfezionamento, degli artisti, della scenotecnica e della produzione. Ma il ringraziamento più grande va al pubblico che continua ad inondarci di affetto ed energia. Ed è per loro che stiamo preparando grandi sorprese per la prossima stagione!»

Sul palco si sono avvicendate le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano lirico Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della band. Con loro un’orchestra d’eccezione diretta da Piero Gallo e composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno (tra questi, il Maestro Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone).

Classici indimenticabili e senza tempo come We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, Another One Bites The Dust, Who Wants To Live Forever sono stati protagonisti di uno spettacolo di rilievo artistico e culturale che rende omaggio alla band londinese che ha fatto la storia, in cui si sono incontrati la musica sinfonica e il rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. A dare ancora più pathos alla scena un suggestivo visual show, che ha emozionato e coinvolto a pieno il pubblico.

Prodotto da DuncanEventi, Queen At The Opera nasce da un’idea del produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti e, dal suo esordio nel 2015, ha raccolto standing ovation e registrato sold out in Italia e in Europa.

Partner dello show: RDS, Fenix Pharma e Fenix Life.

www.facebook.com/queenattheopera - https://www.instagram.com/queen_at_the_opera www.youtube.com/channel/UC1d2zj4DXPNhyT4f74xYlpw