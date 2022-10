Guerra giorno 224 Ucraina Russia, Kiev avanza nel Kherson. Un milione in fuga dalla Russia

Gli ucraini sfondano a Kherson, mentre si scopre una nuova camera delle torture. Zelensky firma il divieto di trattare con Putin. Telefonata con la futura premier italiana. Il Cremlino rifiuta di commentare le indiscrezioni su un imminente test nucleare ai confini con l'Ucraina. Bruxelles invia pillole di iodio a Kiev. Mattarella: "Serve dialogo"

Zelensky ha annunciato "buone notizie" per l'Ucraina, sottolineando che le forze armate di Kiev stanno avanzando "rapidamente" contro le truppe russe nelle regioni meridionali. "L'esercito ucraino sta facendo un'avanzata abbastanza rapida e potente nel sud del nostro paese come parte dell'attuale operazione di difesa", ha affermato il presidente dell'Ucraina, mentre è stata scoperta una nuova camera delle torture a Pisky-Radkivski, "una mini Auschwitz". Lo stesso leader ucraino ha firmato il divieto di trattare con Putin e ha avuto un contatto telefonico con Giorgia Meloni. Il Cremlino, intanto, ha rifiutato di commentare le indiscrezioni su un imminente test nucleare ai confini con l'Ucraina. Bruxelles invia pillole di iodio a Kiev. Mattarella: 'Serve dialogo per interrompere la spirale di guerra'. Forbes: tra 700mila e 1 milione di persone hanno lasciato la Russia dopo la mobilitazione.

Gb, continui progressi truppe Kiev a Est e a Sud

Le truppe ucraine "continuano a fare progressi nelle operazioni offensive lungo il fronte nord-orientale e meridionale. Nel Nord-Est, nell'oblast di Kharkiv, Kiev ha ora consolidato una vasta area di territorio a est del fiume Oskil". Lo dice l'intelligence britannica suo aggiornamento quotidiano sulla guerra. Le truppe ucraine sono avanzate fino a 20 chilometri oltre il fiume nella zona difensiva della Russia verso il nodo di rifornimento della città di Svatove. E' molto probabile che Kiev possa ora colpire la strada strategica Svatove-Kremina con la maggior parte dei suoi sistemi di artiglieria, mettendo ulteriormente a dura prova la capacità della Russia di rifornire le sue unità a Est.

Mosca, armi Usa a Kiev aumentano rischio scontro con Occidente

La decisione degli Usa di inviare nuovi aiuti militari in Ucraina rappresenta una minaccia per gli interessi di Mosca e aumenta il rischio di uno scontro militare tra Russia e Occidente. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov. "Lo percepiamo come una minaccia immediata per gli interessi strategici del nostro paese", ha detto Antonov sull'app di messaggistica di Telegram. "La forniture forniture militari da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati non solo comporta un lungo spargimento di sangue e nuove vittime, ma aumenta anche il pericolo di uno scontro militare diretto tra la Russia e i Paesi occidentali".

Zelensky: "Avanziamo rapidamente contro le truppe russe nel sud"

Volodimyr Zelensky ha annunciato "buone notizie" per l'Ucraina, sottolineando che le forze armate di Kiev stanno avanzando "rapidamente" contro le truppe russe nelle regioni meridionali. "L'esercito ucraino sta facendo un'avanzata abbastanza rapida e potente nel sud del nostro paese come parte dell'attuale operazione di difesa", ha affermato il presidente dell'Ucraina nel video quotidiano serale in cui si rivolge alla nazione.



"Soltanto questa settimana - ha aggiunto - decine di territori sono già stati liberati dal falso referendum russo: nella regione di Kherson, Kharkiv, Lugansk e Donetsk". E molti villaggi, ha detto ancora elencandoli, sono stati "liberati dall'occupante e stabilizzati", secondo i rapporti militari. "Questo è ben lungi dall'essere un elenco completo", ha avvertito, dopo aver descritto la situazione come un "successo per l'esercito".



"I nostri combattenti non si fermano, quindi è questione di tempo prima di espellere l'occupante da tutte le nostre terre", ha assicurato. "I successi delle nostre forze armate, tutti i successi nel restituire la libertà al nostro popolo, sono i nostri successi congiunti, le nostre vittorie congiunte", ha affermato, riferendosi al materiale militare e finanziario fornito a Kiev da partner e alleati.