Guerra giorno 458. Xi chiama Zelensky: "Dialogo, unica via". Guerra nucleare non ci sono vincitori.

Guerra giorno 458. Xi chiama Zelensky: "Dialogo, unica via". Guerra nucleare non ci sono vincitori. Bild: "Kiev provò a uccidere Putin con un drone".

Prima telefonata tra Zelensky e Xi Jinping dall'inizio della guerra: "Lunga e significativa", dice il presidente ucraino. Kiev ringrazia Roma dopo la conferenza bilaterale sulla ricostruzione

Zelensky, da inizio invasione liberati 2.279 prigionieri ucraini

Dall'inizio dell'invasione russa, un totale di 2.279 prigionieri ucraini sono stati salvati e riportati alle loro case. Lo ha dichiarato, secondo quanto scrive sui social il portale Kiev Independent, il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso video.

Attacchi russi nel sud dell'Ucraina, un morto e 15 feriti

Le forze russe hanno attaccato stanotte diverse località nel sud dell'Ucraina, nella regione di Mykolaiv.

Secondo il governatore della regione, Vitaly Kim, almeno 15 persone sono rimaste ferite mentre una è rimasta uccisa. L'attacco, secondo quanto riferisce il Kiev Independent, è avvenuto all'1:00 ora locale. La regione è stata colpita con quattro missili S-300 e almeno uno di questi missili ha colpito un edificio residenziale a più piani, mentre un altro ha preso di mira una residenza privata. Secondo il governatore, due civili feriti sono in condizioni gravi.

Tajani: il colloquio Xi-Zelensky è un passo avanti ma serve tempo

Il colloquio tra il presidente ucraino Volodymir Zelensky e il presidente cinese Xi Jinping "è un passo in avanti, ci dobbiamo credere, ma non è ancora la soluzione del problema e ci vorrà ancora parecchio lavoro per dire che siamo a un passo dal cessate il fuoco" in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Stasera Italia su Retequattro.

Il ministro ha poi sottolineato il ruolo dell'Italia nella futura ricostruzione e in particolare delle piccole e medie imprese: "Siamo in grado di offrire all'Ucraina il nostro know how", ha detto, ricordando come Zelensky che il Paese è ricco, fra l'altro, di materie prime, come il litio, e che, anche per questo, "è giusto che l'Italia svolga un ruolo da protagonista".

Media: la Slovenia ha inviato segretamente a Kiev 20 veicoli corazzati

La Slovenia avrebbe inviato segretamente in Ucraina 20 veicoli corazzati Valuk.

Lo scrive il sito sloveno 24Ur, rilanciato da European Pravda. L'operazione è durata parecchi mesi, necessari per preparare e trasportare i mezzi corazzati, che sono stati inviati con un aereo C1-17 in una paese vicino all'Ucraina. I Valuk sono equipaggiati con lanciagranate da 40mm e mitragliatori da 12,7 mm. Servono per il trasporto truppe e sono realizzati per resistere alle mine antiuomo e le armi di fanteria fino a 12,7 mm.

Procura di Kiev: oltre 10mila civili uccisi dall'inizio della guerra

Il procuratore generale ucraino, Andriy Kostin, ritiene che siano oltre 10mila i civili rimasti uccisi dall'inizio della guerra.

"Ad oggi sono stati registrati oltre 80mila crimini di guerra commessi dalla Federazione Russa in Ucraina. Oltre 10mila civili sono stati uccisi, oltre 13mila feriti e oltre 98mila infrastrutture civili sono state danneggiate o distrutte", ha detto Kostin in un'informativa alla commissione Giustizia, Libertà Civili e Interni del Parlamento Ue.

Kiev: Mosca blocca il "corridoio del grano"

L'Ucraina accusa la Russia di bloccare il funzionamento del cosiddetto corridoio del grano.

Secondo le forze navali di Kiev, scrive Ukrainska Pravda, i rappresentanti russi a Istanbul hanno bloccato la partenza di quattro navi cariche di cereali dai porti ucraini, compresa la Akdeniz-M, affittata dal World Food Program per consegnare grano all'Etiopia. (Rai news)

In aggiornamento