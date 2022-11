Guerra. Zelensky accusa Mosca di crimini contro l'umanità. Usa all'Onu: Putin usa l'inverno come un'arma contro la gente

Zelensky accusa Mosca di crimini contro l'umanità. Usa all'Onu: Putin usa l'inverno come un'arma contro la gente

Zelensky accusa Mosca di crimini contro l'umanità: milioni di persone senza riscaldamento e acqua

Le parole del Presidente ucraino davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu.

"Lasciare tanti connazionali in queste condizioni dopo aver colpito le infrastrutture, con le temperature rigide - ha spiegato - è chiaramente un crimine contro l'umanità"

Usa all'Onu: Putin usa l'inverno come un'arma contro la gente

L'ambasciatore degli Stai Uniti all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha ribadito davanti al Consiglio di Sicurezza il sostegno all'Ucraina e ha condannato con forza gli attacchi di Mosca alle infrastrutture del Paese. "L'obiettivo di Putin è chiaro - ha detto Thomas-Greenfield - sta sfruttando l'inverno come un'arma per infliggere immense sofferenze alla popolazione ucraina".

Cina: Dialogo e negoziati unica via da seguire

In Ucraina "il dialogo e i negoziati sono l'unica via da seguire. Le parti dovrebbero iniziare un'interazione diretta, tornare ai negoziati diplomatici il prima possibile". Lo ha detto nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu Geng Shuang, vice rappresentante permanente di Pechino presso l'Onu. Lo riportano i media ucraini. "Invitiamo ancora una volta le parti a mostrare moderazione, in modo che le loro azioni non intensifichino lo scontro", ha aggiunto.

Kiev: lunghe file alle stazioni di servizio per acquistare carburante necessario per i generatori elettrici

La situazione si fa sempre più difficile in diverse zone dell'Ucraina dove i bombardamenti hanno provocato seri danni alle infrastrutture. Molte province infatti devono fare i conti con la mancanza di elettricità, di continui blackout. In queste immagini - che circolano sui social - si vedono molte persone a bordo di automobili, a Kiev, che cercano di acquistare - presso le poche aree di servizio - il carburante necessario per alimentare generatori elettrici di emergenza.

Zelensky: nella zona di Kiev solo il 20% degli utenti è collegato a rete elettrica

Nella regione di Kiev il 20% dei consumatori è stato allacciato alla rete elettrica. La situazione nella capitale è molto difficile". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso dei suo videomessaggio serale. Difficoltà anche nella regione di Chernihiv mentre - spiega Zelensky - a Odessa "l'approvvigionamento idrico e il riscaldamento sono collegati al 100%". (Rainews)





In aggiornamento